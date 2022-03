Una casa profumata è molto accogliente. Per profumare le varie stanze si possono usare vari sistemi. Oltre ai deodoranti spray, sono molto diffusi anche i classici bastoncini di legno, così come i diffusori elettrici da riempire con acqua e qualche goccia di olio essenziale a piacere. Ricordiamo poi anche le candele profumate, che costituiscono al tempo stesso un elemento d’arredo. Senza necessariamente bisogno di acquistare sempre accessori particolari, possiamo profumare casa anche in maniera del tutto naturale. Ecco ad esempio un deodorante per ambienti fai da te fresco e rilassante.

In questo articolo andremo a dare un altro utile suggerimento. Vedremo infatti un altro sistema fai da te per profumare e decorare casa.

Come profumare casa in maniera naturale e decorarla spendendo pochi soldi più un trucchetto per far durare a lungo il profumo

Il pot pourri ci permette di profumare casa e di decorarla perché è esso stesso un oggetto da utilizzare come suppellettile. Vediamo quindi insieme come realizzarlo. Letteralmente, l’espressione pot pourri significa “mescolanza”. Infatti, un pot pourri profumato è un insieme di fiori, foglie, spezie, bucce di frutta ed erbe aromatiche, messi tutti a far essiccare. A questo mix vanno poi aggiunti gli oli essenziali.

Una volta pronto, il pot pourri si lascia esposto, perché è molto bello anche da vedersi. In genere, lo si versa in un vaso di vetro trasparente, oppure su un vassoio, meglio se in legno. Lo si colloca quindi su un tavolino del soggiorno, sul comò della camera da letto o all’ingresso.

Ovviamente, non esiste una ricetta precisa per realizzare un pot pourri. Ognuno può crearlo a proprio gusto e piacimento. In genere, per i fiori si usano spesso rose e lavanda, per i loro colori intensi. Tra le erbe aromatiche e le spezie, le più diffuse sono menta, salvia, origano, timo, maggiorana e dragoncello. Presenti, molto di frequente, anche le stecche di cannella, i grani di pepe rosa, i baccelli di vaniglia e i chiodi di garofano. In base al tipo di profumazione che si vuole creare, bisogna sapere mixare i giusti componenti.

Come intensificare il profumo e farlo durare più a lungo

Ovviamente, già dopo i primi giorni il profumo del pot pourri comincia ad affievolirsi. Ecco perché, ogni tanto, è bene dare una mescolata al mix per far sprigionare nuovamente le note di profumo. Una volta a settimana aggiungere, poi, un paio di gocce di olio essenziale. Inoltre, in fase di preparazione, bisognerebbe applicare un trucchetto che pochi sanno. Aggiungere al mix di fiori, foglie ed erbe aromatiche un cucchiaino di amido di mais, perché funziona come fissante degli odori.

Come già detto, spesso il pot pourri viene tenuto in bella mostra su vassoi o in vasi aperti. Per questo motivo, si riempie di polvere. Per ripulirlo dalla polvere basterà travasare in un sacchetto il nostro pot pourri ed unire una tazza di sale. Chiudere quindi il sacchetto e scuotere in maniera delicata. La polvere si attaccherà al sale lasciando i petali e tutti gli altri componenti del nostro profumatore perfettamente puliti.

Ed ecco quindi come profumare casa in maniera naturale e decorarla.

