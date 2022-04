Sui mercati azionari torna la febbre da Opa. I prezzi bassi spingono i raider ad approfittare della situazione favorevole per lanciare offerte d’acquisto su pacchetti azionari di titolo sottovalutati. Oggi a Piazza Affari e a Wall Street sono state annunciate due operazioni che hanno scosso il mercato, in particolare la Borsa di Milano. Ma oggi era anche il giorno della riunione della Banca centrale europea. La BCE doveva decidere sull’aumento dei tassi di interesse. Le sorprese non sono mancate.

Nell’ultima seduta della settimana le Borse europee trovano nell’uovo di Pasqua una piacevole sorpresa. Tutti i principali listini del Vecchio Continente hanno chiuso con rialzi attorno al mezzo punto percentuale, nonostante l’avvio debole di Wall Street. Le Piazze europee hanno iniziato l’ultima seduta della settimana in calo, ma a metà giornata i prezzi hanno ripreso a salire. I listini hanno accelerato al rialzo dopo le parole della presidente della BCE.

La Banca centrale europea ha lasciato invariati i tassi di interesse. La presidente Christine Lagarde ha confermato che ci sarà una riduzione progressiva dello stimolo monetario che probabilmente cesserà solamente nel terzo trimestre. Solamente in quel momento sarà preso in considerazione un aumento del costo del denaro.

Il mercato ha accolto positivamente le parole della Lagarde e le Borse europee hanno chiuso in rialzo. L’indice Euro Stoxx 50 ha chiuso in guadagno dello 0,5%. La Borsa tedesca è salita dello 0,6%, Parigi ha guadagnato lo 0,7% e Londra lo 0,4%.

Fuochi d’artificio sulle Borse nell’ultima seduta prima di Pasqua con due offerte d’acquisto che scuotono i mercati

A Piazza Affari l’indice maggiore ha chiuso con un guadagno quasi dello 0,6% e il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 24.862 punti. Il titolo Atlantia è stato il protagonista della seduta. L’azione è stata la migliore blue chip con un rialzo del 4,3%. I prezzi hanno terminato a 22,8 euro. La famiglia Benetton, che detiene il 33,1% delle azioni, ha lanciato un’offerta di acquisto sul restante pacchetto azionario, ovvero il 66,9% delle azioni. I Benetton offrono 23 euro ad azione più 0,74 euro del dividendo per quest’anno. Adesso occorre attendere una eventuale contromossa della società spagnola ACS, che nei giorni scorsi aveva annunciato una possibile offerta sulla totalità delle azioni.

Fuochi d’artificio sulle Borse anche negli USA, infatti quella italiana non è stata l’unica offerta amichevole lanciata oggi sul mercato. Dall’altra parte dell’Oceano, Elon Musk ha fatto un’offerta sulle totalità delle azioni di Twitter per 54,2 dollari ad azione. L’offerta segue l’acquisto del pacchetto azionario del 9,2% di alcuni giorni fa. Nei giorni scorsi la banca francese Crédit Agricole ha acquistato il 9,18% delle azioni di Banco BPM, come ha fatto Elon Musk con Twitter. Che questa operazione di Crédit Agricole sia un preludio a un’offerta per Banco BPM?

Approfondimento

Il punto sui mercati