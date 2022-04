In questo momento molto particolare sono tante le persone che stanno riducendo gli sprechi e pensando al risparmio. A come risparmiare sulla spesa, sul consumo di carburante o come risparmiare sulle varie bollette. Si cerca di ridurre gli sprechi in ogni ambito della nostra vita quotidiana, non solo casalinga. Gli ultimi rincari hanno messo a dura prova tante famiglie italiane. Quindi è fondamentale riuscire a risparmiare, anche pochi euro, dove possibile.

Abbiamo già parlato di come risparmiare sui costi della bolletta della luce. Oggi ci concentreremo sull’utilizzo di un prodotto fondamentale per tutti. Una cosa a cui è impossibile rinunciare e che sostituire diventa troppo costoso, la carta igienica.

Per risparmiare sulla carta igienica non basta comprare la più economica se poi la sprechiamo così in casa

Tra i prodotti da bagno, la carta igienica è tra le cose più indispensabili di tutte. Per saponi o deodoranti possiamo optare per quelli meno costosi. Sfruttare le offerte sui flaconi maxi o le classiche 3×2 al supermercato. Ma ridurre l’utilizzo della carta igienica o scegliere quella meno costosa non è sempre semplice. Inoltre, anche farne a meno non è un’opzione, utilizzare fazzoletti o carta assorbente non è contemplato. Non solo per i costi, ma anche per eventuali irritazioni che potrebbero causare.

Come ridurre gli sprechi

Quante volte ci sarà capitato di doverci soffiare il naso in bagno e abbiamo preso una striscia di carta igienica? Oppure abbiamo fatto un piccolo errore con il make up e dovevamo toglierlo? Per queste funzioni ci sono prodotti appositi, come fazzoletti per il naso, bastoncini cotonati o dischetti di cotone. Evitiamo di usare la carta igienica, così durerà più a lungo.

Se finiamo il rotolo troppo spesso potrebbe essere per tre motivi principali. L’uso improprio, di cui abbiamo parlato prima, rotolo troppo sottile o troppi strappi non necessari.

Quale carta igienica acquistare

Per risparmiare sulla carta igienica non basta comprare quella più conveniente al supermercato. Meglio controllare anche la grandezza del rotolo, oltre che il prezzo. È normale che rotoli più sottili costino meno, ma significa che finiranno comunque prima. A volte la confezione che ci sembra più costosa potrebbe essere quella più conveniente, perché durerà di più. Possiamo fare un test, compriamo due confezioni, una più economica con pochi veli e una più costosa a più veli.

Per finire, se la consumiamo molto velocemente, è possibile che utilizziamo tanti strappi. Limitiamoci a 5 strappi, al massimo, e poi procediamo con un normale bidet per la pulizia più profonda. In più, riducendo gli strappi che utilizziamo ogni volta che usiamo il WC, risparmieremo anche sul consumo dell’acqua. Meno carta igienica nella tazza, significa utilizzare il tasto che permette lo scarico corto. Ormai quasi tutti abbiamo i due tasti diversi che regolano lo svuotamento dello sciacquone. Usando meno carta igienica useremo meno acqua, e di conseguenza la bolletta sarà meno salata.

