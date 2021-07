Mai più pressione bassa e senso di spossatezza con questi cibi anticaldo da mangiare assolutamente

Il torrido caldo è ormai giunto nelle nostre case e per contrastarlo la prima cosa da fare è combatterlo con l’alimentazione.

A venire in nostro soccorso ci sono i cosiddetti cibi anticaldo. Questi ci aiutano a sopportare l’afa e anche a tenere a bada la pressione bassa. La soluzione quindi è optare per cibi freschi e veloci, sani e nutrienti che non appesantiscano la digestione e l’organismo.

Quando le temperature si alzano in modo smisurato, la prima da fare è mantenersi ben idratati. Bere almeno 2 litri d’acqua al giorno e limitare il consumo eccessivo di caffè, che tende a favorire la disidratazione. Evitare anche l’assunzione di bevande zuccherate e alcoliche che non apportano nessun nutriente ma affaticano l’organismo.

Per combattere il caldo sulle tavole non possono mancare i cosiddetti cibi freschi: frutta, verdura ma anche piatti freddi come gustose insalate o insalate di riso. Ecco, ad esempio, una ricetta deliziosa ma leggera Il geniale panino veloce e gustosissimo che sta spopolando e con le sue pochissime calorie è adatto alla dieta.

Gli alimenti anticaldo

In natura però esistono degli alimenti ricchi di nutrienti che ci permettono di rimanere leggeri e freschi senza rinunciare al gusto.

Le zucchine e i cetrioli, ad esempio, sono degli ottimi alleati contro il caldo estivo con il loro bassissimo valore energetico. Ricchi di sali minerali e vitamine e composti per oltre il 90% di acqua, sono un toccasana per la nostra pelle e ideali anche per rimanere idratati.

Il melone e anche il cocomero, ricchi di acqua e sali minerali, soprattutto di potassio, ci aiutano a mantenerci leggeri, idratati. Inoltre, grazie alla presenza di potassio e magnesio ci permettono di controllare la pressione sanguigna, e di contrastare il senso di spossatezza tipico dei mesi estivi.

Per quanto riguarda le proteine le migliori da scegliere sono il pollo e la sogliola con le loro carni magre e di facile digestione. Ci permettono di fare un pranzo ricco di nutrienti ma leggero.

Consigli

Il consiglio è quello di non eccedere nel consumo di alimenti zuccherati e ricchi di grassi, che appesantiscono e mettono sotto maggiore stress il nostro organismo, aumentano la sensazione di calore e spossatezza.

Ebbene, mai più pressione bassa e senso di spossatezza con questi cibi anticaldo da mangiare assolutamente