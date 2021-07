In Italia ci sono dei posti fantastici e dei luoghi incantevoli che spiazzano e tolgono il fiato. Gli italiani e non solo lo sanno bene, lil nostro Paese vanta un gran numero di turisti ogni anno da nord a sud.

I luoghi da visitare sono veramente tanti e nell’ultimo periodo anche noi italiani ci stiamo concedendo l’esperienza di conoscere meglio la nostra terra.

Per chi non ama i viaggi fatti di mondanità, discoteche e tanto divertimento esistono delle alternative che ci permettono di rilassarci totalmente immersi nella natura. Questo è il luogo ideale per chi vuole sentire solo il fruscio degli alberi, il suono dei torrenti e il canto degli uccelli.

Ci stiamo riferendo a Bosco Magnano che si trova all’interno del Parco nazionale del Pollino, posto paradisiaco che lascia stupiti per la sua immensa bellezza.

In Italia esiste un’oasi verde facile da raggiungere circondata da splendidi torrenti

Nell’ultimo periodo abbiamo apprezzato sempre di più le vacanze nei nostri confini nazionali e proprio grazie a questo stiamo scoprendo nuovi posti incantevoli.

Tra questi è impossibile non citare Bosco Magnano, per chi ama la passeggiata all’aria aperta e la natura questo è il luogo ideale.

Il Bosco Magnano è popolato principalmente da faggi e cerri e sotto ai nostri piedi ci sono delle distese d’acqua che ci rinfrescano al passaggio. Questo è attraversato dal torrente Peschiera dove si trovano la lontra e la trota fario.

Il sentiero per raggiungere il bosco è facilmente percorribile, si parte scendendo dal torrente Peschiera col fiume Frido. Seguiamo la strada che si divide dalla provinciale. Da lì risaliamo il torrente Peschiera seguendo il sentiero che costeggia il vecchio canale di adduzione dell’acqua al vecchio Mulino Fasanelli.

Qui troveremo al nostro passaggio un’ampia e incantevole piana coperta dal bosco. Man mano che ci allontaniamo dalla riva del torrente proseguiamo fino a incontrare la pista forestale. A questo punto possiamo scegliere se proseguire fino alla località Dispensa oppure fermarci e tornare indietro. Per chi vuole scoprire fino in fondo le meraviglie del bosco, si può proseguire fino al recinto di reintroduzione dei cervi.

Il tempo stimato è di circa 3 ore se ci si ferma nella località dispensa oppure 4 ore se proseguiamo fino al recinto dei cervi.

Ogni tanto è possibile incontrare un raro scoiattolo meridionale presente solo in Calabria e in una parte della Basilicata. Questo si differenzia dallo scoiattolo che conosciamo poiché è più grande ed è nero e non rosso. Al mattino o al tramonto è facile incontrarlo per le vie del bosco.

