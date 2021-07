D’estate l’appetito purtroppo diminuisce, ci sentiamo facilmente appesantiti e niente di ciò che mangiamo basta a darci un po’ di frescura. Siamo quindi alla costante ricerca di ricette da preparare che ci aiutino a trovare un po’ di ristoro. D’estate portiamo a tavola per lo più insalate a base di pasta, di riso o di altri ingredienti freschi e leggeri scelti con cura per deliziare il palato e saziarci.

Preparare un’insalata ricca, gustosa e in pochi minuti si può, basta seguire questi semplici consigli che indichiamo per una ricetta facile, fresca e veloce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco il piatto sano e gustoso da mangiare d’estate pronto in 20 minuti

La ricetta che suggeriamo è sfiziosa e semplicissima da preparare, ci vorranno 20 minuti di tempo per portare a tavola un piatto gradito da tutti. Anche i bambini che di solito sono quelli più difficili da soddisfare andranno pazzi per questo piatto sano e gustoso. L’ingrediente principale per uno dei piatti dell’estate è il farro, che poi accompagneremo con il provolone e le verdure grigliate.

Ingredienti per 4 porzioni

350 g di farro precotto;

1 melanzana;

1 cipolla rossa;

2 zucchine;

1 peperone a nostra scelta;

80 gr di provolone dolce;

olio extravergine di oliva q.b. ;

Sale q.b. ;

qualche foglia di basilico.

Preparazione dell’insalata da mangiare d’estate pronta in 20 minuti

Per prima cosa prepariamo il farro. Mettiamo sul fuoco una pentola con acqua abbondante e salata quanto basta, quando raggiungerà l’ebollizione vi verseremo il farro e lo lasceremo cuocere per il tempo indicato sulla confezione. Una volta pronto lo scoliamo, vi aggiungiamo un filo d’olio e lo lasciamo raffreddare.

Nel frattempo ci dedichiamo alle verdure, le laviamo e le puliamo per bene, infine le tagliamo a cubetti. A questo punto le trasferiamo in una padella, preferibilmente antiaderente, aggiungiamo un filo d’olio e un po’ di sale e le cuociamo.

Una volta pronte mettiamo le verdure in una ciotola o in un’insalatiera e vi uniamo il farro ormai freddo e le foglie di basilico. Il tocco di classe finale sarà il provolone, lo tagliamo a cubetti e poi possiamo aggiungerlo a tutti gli altri ingredienti. Il gusto di questo piatto da mangiare d’estate è delicato e unico. Ecco il piatto sano e gustoso da mangiare d’estate pronto in 20 minuti.