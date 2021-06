Il geniale panino veloce e gustosissimo che sta spopolando e con le sue pochissime calorie è adatto alla dieta

Una pietanza che fa gola a tutti che può essere preparata in numerosissime varianti, facile e veloce da preparare e da portarsi dietro in ogni evenienza. Ideale per un pranzo in ufficio o fuori porta, per una merenda veloce o per una cena all’ultimo minuto.

Il panino è una preparazione che prevede l’utilizzo di pane che può essere di ogni forma e tipo. Baguette, rosetta, o pane a fette, ricolmo dei cibi più vari. Una variante molto gustosa è quella con i classici panini hamburger, ma possiamo anche creare dei panini super salutari.

Ecco il geniale panino veloce e gustosissimo che sta spopolando

Con pochissime calorie, è adatto alla dieta e persino a chi non ama il pane.

Due semplici e grandi foglie di insalata e un po’ di fantasia per ottenere uno squisito panino low carb, da farcire seguendo semplicemente i propri gusti. Basterà distendere le due foglie e sovrapporle in un punto. Al centro aggiungere fette di salame, o prosciutto, oppure di formaggio fresco ed aggiungere ciò che si preferisce.

Il panino o le fette di pane si possono anche sostituire con fette di verdura. Ad esempio 2 fette di pomodoro, di melanzane o zucchine, magari grigliate.

Altre idee

Un’altra gustosa variante è quella di creare i lembi del panino con delle patate precedentemente cotte e poi affettate, oppure con della polenta o del riso. In entrambi i casi basterà dapprima sbollentare il riso o la polenta. Dopodiché pressarla a seconda della forma che si desidera, lasciandola raffreddare ed utilizzandola poi come forma per il nostro panino.

Per una versione più dolce o semplicemente per una squisita merenda salutare è possibile utilizzare per la creazione del nostro panino due fette di mela al cui centro poter mettere dello yogurt o del burro di arachidi, oppure pezzetti di cioccolato fondente.

Ed ecco, il geniale panino veloce e gustosissimo che sta spopolando, con pochissime calorie e adatto alla dieta.