La bella stagione è il momento migliore per indossare sandali e scarpe aperte e per farlo sarebbe gradevole avere sempre dei piedi ben curati e idratati.

Tuttavia, è una condizione diffusa molto comune che proprio durante questa stagione la cute dei piedi diventi secca e si screpoli, accumulando sporcizia e polvere che con le scarpe aperte si deposita tra le fessure della pelle indurita. Il risultato? Piedi che, anche se pulitissimi e profumati, all’apparenza danno l’idea di una persona sciatta e trasandata.

Perché i piedi sono secchi

Le cause dei piedi e dei talloni secchi e screpolati possono essere molteplici, prima fra tutte una disidratazione superficiale, causata dall’attrito delle scarpe o con superfici calde. Ma la colpa sarebbe da attribuire anche ad una mancanza di acqua a sufficienza e ad un’idratazione esterna assente.

Ma allora come fare per avere piedi e talloni sempre integri e dalla pelle liscia come seta?

Mai più piedi e talloni secchi, screpolati e neri in estate quando indossiamo sandali e scarpe aperte con questi 3 trucchetti facili e veloci

Per rendere i piedi morbidi come il velluto e lisci come la seta basterebbe seguire alcuni piccoli consigli di bellezza.

Primo fra tutti eseguire più volte al mese uno scrub, anche casalingo, a base di prodotti idratanti. Un esempio è una miscela di zucchero bianco e olio d’oliva. Due prodotti estremamente nutrienti, dove lo zucchero fungerà da agente abrasivo. E ci permetterà di eliminare la pelle morta e ispessita di talloni e dell’intera pianta del piede.

Massaggiare lo scrub con movimenti circolari e continui su tutta la superficie plantare. Ripetere l’operazione più volte e se necessario aiutarsi con l’aiuto di una raspa per piedi, che ci aiuterà nell’azione abrasiva.

Effettuare pediluvi almeno una volta a settimana con degli oli essenziali e con l’aggiunta di sale grosso. Questa miscela permetterà di detossinare la cute e di eliminare i liquidi in eccesso grazie all’azione igroscopica del sale. Mentre diversa sarà l’azione dell’olio essenziale, che varierà a seconda di quello utilizzato. Ad esempio, potremmo usare il tea tree oil per un azione disinfettante e antibatterica, mentre potremmo preferire quello di eucalipto per un’azione rinfrescante o quello di lavanda per un’azione rilassante e calmante.

Infine, un rimedio molto efficace è quello di utilizzare una noce di burro di karitè da applicare tutte le sere prima di andare a dormire. Questo permetterà di mantenere l’idratazione più a lungo possibile.

Chicche di bellezza

Prima di esporsi al sole è indispensabile proteggere la pelle dei piedi con l’aiuto di una crema a schermo solare esattamente come avviene per il resto del corpo. Infatti, troppo spesso questa zona del corpo viene trascurata, favorendo disidratazione e comparsa di batteri e funghi come le micosi.

Ed ecco come non avere mai più piedi e talloni secchi, screpolati e neri in estate quando indossiamo sandali e scarpe aperte.

