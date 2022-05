Il concetto di vacanza intelligente si sposa benissimo con risparmio, vantaggi logistici e bellezze da vedere. Non è sempre facile far coesistere tutti questi elementi in una sola scelta. Ma a volte ci si può andare vicini. Anche perché l’esempio tangibile, per questa città, sta nel fatto che nel suo porto attraccano diverse navi da crociera. Proprio grazie al fatto che ha due grandi qualità: merita di essere visitata per le sue bellezze ed è vicina a tante cose.

Non solo porta della Sicilia

Si può tranquillamente dire che questa bellissima città di mare può essere la base ideale per passare diversi giorni tra Calabria e Sicilia. Si parla di Messina, la terza città siciliana per grandezza. Custodisce il fascino di una località di mare, che da secoli è considerata la porta della maggiore isola italiana. Non va, però, catalogata unicamente come un luogo di passaggio. Vale davvero la pena conoscerla e girarla.

Nonostante il terremoto del 1908 che ne ha reso necessaria la ricostruzione, oggi propone un tessuto urbano ordinato, bello da vedere e architettonicamente pregevole. A bei punti panoramici che dominano lo Stretto, la città abbina lo straordinario Duomo di cui è quasi obbligatorio menzionare il campanile con il caratteristico orologio astronomico.

Altri punti simbolo sono la Madonnina del Porto, visibile dalla città e arrivando via mare. Ma si possono citare anche il Tempio di Cristo Re, la Galleria Vittorio Emanuele III, la Fontana di Orione e Piazza Cairoli. Menzione speciale anche la zona dei laghi di Ganzirri e Torre Faro.

Questa bellissima città di mare è la meta ideale per una vacanza intelligente e mangiare benissimo a prezzi super

Messina è, però, anche una città dove si mangia straordinariamente bene e si paga poco. Che si tratti delle granite tipiche del luogo, della rosticceria siciliana o della pasticceria dell’isola, fa poca differenza. In tutti i casi si parla di prodotti tipici low cost.

Fare un tour della città per provare i migliori arancini e dolci è una sorta di rito obbligato, che sarà difficile da dimenticare. Ma oltre allo street food, non mancano anche ristoranti degni di nota dove soddisfare anche i palati più esigenti.

La base ideale da visitare e sfruttare logisticamente

E, a proposito di vantaggi logistici, Messina è una realtà che in poco tempo proietta verso altre destinazioni. Ad una manciata di chilometri ci sono Taormina e Catania. Per muoversi dal centro di Messina a quello di Reggio Calabria, tra l’altro, basta prendere un aliscafo. In mezz’ora si avrà la possibilità di andare a vedere i Bronzi di Riace e a fare anche una passeggiata sul famoso lungomare della città dirimpettaia. Ma è vicina anche Scilla, tenuto conto che è sufficiente prendere un traghetto che arriva a Villa San Giovanni e dirigersi verso Nord. In pochi minuti di treno o auto si arriverà a destinazione. E da Messina si arriva, ovviamente, anche alle Isole Eolie, che fanno parte della sua città metropolitana.

