Impazziremo per questo tiramisù senza lattosio e con un frutto estivo amatissimo, ma non si tratta delle fragole

Immaginiamo la fine di un allegro pranzo o di una cena tra amici organizzati nel giardino di casa e in particolare il momento del dolce.

Momento attesissimo dai più golosi, ma che in generale cattura l’attenzione dell’intera tavolata.

Vista la stagione, il dolce ha il compito non solo di ammaliare il palato, ma anche di rinfrescare gli ospiti.

Una vaschetta di gelato, seppur acquistata nella gelateria più buona e famosa della città, potrebbe risultare scontata e banale, meglio puntare su qualcos’altro.

Non è malvagia l’idea di cimentarsi in un frozen yogurt tiramisù, versione ancora più fresca dell’iconico dolce, che ci conquisterà al primo cucchiaio.

Allo stesso modo, impazziremo per questo tiramisù senza lattosio e con protagonista un frutto estivo che però non sono le solite fragole.

Si tratta invece delle pesche, dolci e colorate, che si uniscono al formaggio fresco spalmabile senza lattosio per venire incontro a eventuali intolleranze alimentari.

Non resta quindi che scoprire meglio gli ingredienti e le dosi previste, ovvero:

400 g di formaggio fresco spalmabile senza lattosio;

300 g di pesche sciroppate;

200 g di savoiardi;

150 g di zucchero a velo;

100 g di cioccolato fondente;

4 tuorli;

2 albumi;

foglie di menta.

Per prima cosa, tagliamo a fettine piuttosto sottili le pesche sciroppate, ma non gettiamone via lo sciroppo, che servirà per inumidire i savoiardi.

Presa poi una ciotola abbastanza capiente, montiamo i tuorli con lo zucchero così da ottenere un composto sufficientemente spumoso.

A questo punto amalgamiamo delicatamente con una spatola il formaggio spalmabile, tenuto fino a questo momento a temperatura ambiente.

Procediamo montando gli albumi e incorporiamo anch’essi al composto appena preparato, facendo attenzione al movimento corretto, dal basso verso l’alto per non farli smontare.

È arrivato il momento di intingere i biscotti nello sciroppo e utilizzarli per la base del tiramisù, disponendoli sul fondo della pirofila scelta.

Non resta poi che proseguire con la stratificazione, alternando strati di crema, pesche a fettine e cioccolato fondente grossolanamente tritato.

Una volta terminati gli ingredienti a disposizione e la composizione del dolce, dovremo lasciarlo riposare in frigorifero per almeno 4 ore.

Prima di servire, poi, per dare un tocco di colore e freschezza in più, potremmo guarnire lo strato finale con foglioline di menta a piacere.

