Conosciuto sin dall’antichità per le sue innumerevoli proprietà benefiche, l’olio d’oliva grazie alle sue caratteristiche si rivela un vero e proprio alleato di bellezza.

L’olio d’ oliva è un olio alimentare estratto dalla spremitura delle olive. Ricco di grassi monoinsaturi, sostanze, che lo renderebbero particolarmente adatto per la prevenzione di disturbi del sistema cardiovascolare e secondo quanto riportato da fonti autorevoli, per la prevenzione di alcune patologie come il cancro. L’elevata presenza di queste sostanze, inoltre, permette all’olio di non irrancidirsi e se esposto a temperature elevate, come nel caso della frittura, di non generare sostanze nocive.

Farsi belli non è mai stato così semplice ed economico come con questo comunissimo ingrediente

Un olio che si rivela una miniera d’ oro anche in campo cosmetico. Infatti grazie alla presenza di vitamina E, l’antiossidante per eccellenza che rallenta i processi di invecchiamento, diviene un vero e proprio alleato di bellezza da utilizzare come rimedio naturale per prendersi cura di pelle e capelli.

L’olio che ci rende belli

Ottimo da utilizzare come nutriente per la pelle secca piuttosto che come lenitivo per la pelle sensibile. È un olio particolarmente grasso, per tanto basta applicarne alcune gocce sulla cute e massaggiare. In alcuni casi per potenziarne l’effetto può essere miscelato con oli essenziali o sostanze cremose come il burro di karitè.

Ideale da utilizzare su capelli sfibrati e secchi in sostituzione di prodotti come maschere e balsami. Ideale da applicare su capelli umidi con un tempo di posa di 40 minuti circa o lasciarlo in posa tutta la notte. Lavare e sciacquare accuratamente i capelli per eliminare ogni residuo di olio.

Ottimo come base per la creazione di prodotti esfolianti come scrub fai da te.

Preparare uno scrub a base di olio d’oliva è semplicissimo, basterà addizionare al liquido o del sale o dello zucchero. Strofinare il composto sulla pelle con manovre circolari, lasciar agire per 5 minuti e successivamente risciacquare. La pelle risulterà immediatamente velluta, liscia e luminosa.

Gli impieghi dell’olio d’oliva non finiscono qui, infatti è ottimo anche se applicato su zone irritate o scottature per lenire la pelle e dare un immediato sollievo. Infine possiamo decidere di applicarlo anche sulle ciglia, per stimolarle nella crescita.

Consigli beauty

Prodotto ideale da utilizzare come struccante in caso di emergenza. Basterà applicarne alcune gocce su dei dischetti struccanti e procedere alla rimozione del make up. La pelle apparirà immediatamente pulita e detersa ma anche nutrita e luminosa.

Tuttavia, meglio evitare di applicarlo con frequenza sulla pelle del viso perché particolarmente grasso.

Ed ecco perché farsi belli non è mai stato così semplice ed economico come con questo comunissimo ingrediente.