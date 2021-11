Fare attività fisica è importante, non solo per avere un fisico scolpito e modellato, ma soprattutto per il benessere generale del nostro organismo. Svolgere alcuni esercizi in casa o iscriversi in palestra è utile per mille motivi ed evitare di essere troppo sedentari.

Se non abbiamo esigenze e problematiche particolari, ogni genere di sport potrebbe andare bene. Camminare, correre, andare in bici o fare semplicemente le scale di casa, più volte al giorno, potrebbe contribuire a rafforzare e potenziare i nostri muscoli.

Esistono, poi, degli allenamenti specifici per chi vuole addominali d’acciaio e pancia piatta, oppure per rassodare le braccia flaccide con l’effetto tendina. Anche chi vorrebbe glutei modellati e mai cadenti, poi, dovrebbe svolgere determinati esercizi, che puntano ad allenare e potenziare proprio questa parte del corpo.

Glutei sodi e alti con questi semplici esercizi mirati che servono a tonificare e rassodare

Chi non vorrebbe un “lato b” da copertina? Se abbiamo qualche rotolino di grasso in più o poco volume, potremmo svolgere sistematicamente, per pochi minuti al giorno, questi facili esercizi.

Possiamo farli comodamente a casa e senza l’aiuto di nessun attrezzo, l’importante è non avere problemi articolari e mantenere sempre la postura giusta, per non farci male.

Ricordiamo di fare sempre prima un po’ di riscaldamento e alla fine lo stretching, fondamentale per allungare i muscoli che abbiamo allenato.

Riscaldiamo i muscoli facendo la corsa sul posto per 10 minuti e cominciamo a fare dei classici affondi frontali. Prima con una gamba e poi con l’altra, effettuiamo un passo in avanti e pieghiamo la gamba avanti, formando un angolo di 90 gradi, tenendo la schiena dritta. Se non siamo abituati a fare attività fisica, iniziamo con 2 serie da 10.

Successivamente prendiamo fiato e facciamo gli squat, 3 serie da 10, oltre a modellare, aiutano a bruciare grassi e rinforzare i muscoli. Gambe divaricate, pieghiamole come se volessimo sederci e poi ritorniamo nella posizione iniziale.

Altri esercizi

Un altro semplice esercizio è il sollevamento del bacino. Distesi su un tappetino, pieghiamo le gambe e teniamo le spalle a terra. Dovremo sollevare solo i nostri fianchi, poi abbassiamo il bacino e ripetiamo per 10 volte.

Potremo anche fare gli slanci, a carponi. Alziamo il ginocchio lateralmente, prima quello di destra, poi il sinistro. Come ultimo esercizio, se abbiamo gradini o uno step a casa, saliamo e scendiamo velocemente, con un piede e poi con l’altro. Se siamo allenati, facciamo dei salti a piedi uniti per salire e cerchiamo gradoni sempre più alti.

Se li svolgiamo quotidianamente in casa, potremo avere glutei sodi e alti con questi semplici esercizi mirati che servono a tonificare e rassodare.