La pasta e fagioli è uno di quei piatti che ci fanno sentire subito a casa. Si tratta di un piatto caldo, accogliente e rustico, ottimo per riscaldare queste prime serate fredde d’autunno.

Con l’arrivo dei primi freddi il nostro corpo desidera dei cibi più caldi, che possano restituire un po’ di quel tepore che rigenera e fa stare bene. Per questo abbiamo già suggerito le 3 migliori zuppe calde dell’autunno perfette per coccolarci in queste fredde serate autunnali.

Apparentemente, la pasta e fagioli è un piatto semplicissimo, che potrebbe fare chiunque. La realtà, però, è ben diversa. Bastano davvero pochi errori banali per rovinare un piatto potenzialmente delizioso.

Non c’è paragone, infatti, tra una pasta e fagioli troppo liquida e tra una ben densa e cremosa, così buona da fare anche la scarpetta.

Evitiamo questi errori banali e creiamo insieme un piatto che farà emozionare noi e i nostri cari. Ecco come fare.

La ricetta buonissima per preparare pasta e fagioli secondo la tradizione come la faceva la nonna

Con questa ricetta prepareremo una quantità di pasta sufficiente per 3 o 4 persone.

Utilizzeremo 300 grammi di fagioli borlotti freschi sgranati e 150 grammi di tubetti. Questo tipo di pasta, infatti, è l’ideale per gustare al massimo questa ricetta. Altrimenti potremo utilizzare anche una pasta mista o maltagliati corti.

Ci serviranno anche 40 grammi di sedano, di carota e di cipolla e un paio di patate di media grandezza.

Partiamo con la preparazione

Iniziamo a mondare carota, sedano, cipolla e patate e tagliamo tutto in piccoli pezzi. Ora versiamo gli alimenti in una casseruola e aggiungiamo anche i nostri fagioli. Ricopriamo tutto con acqua, aggiungiamo 3 foglie di alloro e 2 spicchi d’aglio e lasciamo cuocere per circa 30 minuti.

Al termine, recuperiamo un po’ di fagioli interi e mettiamoli da parte. Li aggiungeremo successivamente alla nostra ricetta. Ora eliminiamo l’alloro e l’aglio, e versiamo il resto degli ingredienti in un mixer. Frulliamo il tutto e otterremo una splendida crema molto densa.

Ora concentriamoci sulla pasta

A parte mettiamo l’acqua a bollire, quindi caliamo la pasta. Quando sarà ancora un po’ cruda, scoliamola e aggiungiamola alla nostra crema preparata precedentemente. Inseriamo nella nostra pentola anche un peperoncino intero, o in pezzi in base ai nostri gusti.

Lasciamo cuocere per altri 2-3 minuti, finché la pasta non avrà raggiunto la cottura ideale per noi. Aggiungiamo anche i fagioli interi, un po’ d’olio, del pepe e mescoliamo il tutto.

La nostra pasta è finalmente pronta. Dunque, ecco svelata la ricetta buonissima per preparare pasta e fagioli secondo la tradizione come la faceva la nonna.

