Le patate sono dei tuberi commestibili originari del Sud America ma diffusi e coltivati in tutto il Mondo.

È un alimento molto economico e versatile, infatti possiamo prepararlo in tantissimi modi e abbinarlo facilmente ad altri cibi. Ricche di proprietà benefiche per il nostro organismo, le patate sono un vero e proprio toccasana per la salute dell’intestino. Inoltre, la vitamina B contribuisce al buon funzionamento del metabolismo, mentre la quercina e il potassio sono fondamentali il cuore.

Le patate hanno proprietà in grado di apportare benefici al nostro organismo, ma non dovrebbero mai essere mangiate crude perché risulterebbero indigeste e provocherebbero dei problemi al nostro intestino.

Le patate sono reperibili tutto l’anno. Ma capita spesso di comprarne una grande quantità e non riuscire subito a consumarle. Infatti, per conservare le patate senza farle germogliare basta solo questo trucchetto geniale della nonna.

Appena arrivati a casa eliminiamo il sacchetto di plastica e posizioniamo i nostri tuberi all’interno di un sacco di juta (che permette una buona circolazione dell’aria). In alternativa utilizziamo delle ceste o delle scatole di cartone. Naturalmente eliminiamo le patate ammaccate che potrebbero germogliare velocemente e rovinare le altre. Ora conserviamo le patate in un luogo fresco, buio, non troppo asciutto e con una temperatura inferiore ai 10 gradi. Inoltre, assicuriamoci che ci sia una buona ventilazione.

Prima di conservare le patate evitiamo di lavarle, perché l’umidità potrebbe provocare la muffa e far marcire subito i nostri tuberi.

Ora, per evitare che le patate germoglino velocemente possiamo utilizzare le erbe aromatiche. Infatti alcuni oli essenziali contenuti nelle foglie di salvia e rosmarino possono ritardare la formazione dei germogli.

Come fare? Inseriamo le foglie di queste erbe aromatiche all’interno di in un sacchetto e posizioniamolo tra le patate. Questo metodo prolungherà la loro conservazione.

Poi non ci resta che controllare, ogni 2 o 3 settimane, i nostri tuberi per eliminare quelli marci.

Come conservare le patate in frigorifero

Le patate si possono conservare anche in frigorifero per qualche giorno. Basta sbucciarle, tagliarle a tocchetti e lasciarle in ammollo in una ciotola di acqua fredda, ricordando di aggiungere un pizzico di sale.