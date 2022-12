Mai più maglioni lunghi e larghi abbandonati nell’armadio, perché con questi accessori saranno chic

In moti armadi giacciono a volte capi troppo larghi che non mettiamo più. Con pochi accorgimenti potremo sfoggiare i maxi pull ogni giorno e anche per serate romantiche o con gli amici.

Può capitare dopo una dieta di perdere qualche taglia, lasciando da parte molti capi di abbigliamento. A volte, invece, cambiando la tendenza moda del momento conserviamo maglioncini, vestiti, pantaloni e ne acquistiamo altri.

Nell’armadio possiamo trovare anche i maxi pull, i maglioni lunghi e larghi che non mettiamo più da un po’ di tempo. Vediamo come tornare a indossarli di nuovo con sicurezza.

Prima di tutto dobbiamo stare attente alle proporzioni. Sarebbe meglio abbinare a un capo largo uno stretto. Con maglioni di questo tipo, quindi, starebbe bene un pantalone a sigaretta. Largo anche a minigonne e a pantaloncini. Per chi la preferisce, si può mettere sotto a un maglione lungo una gonna midi.

I capi in pelle possono rendere molto chic l’outfit, anche indossando maglie lunghe. Quindi tiriamo fuori pantaloni e gonne di questo materiale.

Mai più maglioni lunghi e larghi abbandonati nell’armadio con alcuni trucchetti

Dobbiamo dire che alcuni maglioni lunghi aderenti basterebbero da soli a creare un bel look. Li possiamo indossare come vestitino. Un’attenzione particolare bisogna avere con maglioni lunghi e larghi. In questo caso meglio segnare il punto vita altrimenti sembreremo goffe. Possiamo usare delle belle cinture anche larghe, oppure un foulard. Per portare entrambi e ravvivare il look, mettiamo prima la cintura, poi passiamo il foulard attorno al collo e inseriamo i due capi tra maglione e cintura.

C’è anche un altro trucchetto per indossare i capi di qualche taglia in più. Adottiamo il french tuck. Questo consiste nell’inserire la parte centrale o laterale di una camicia o una maglia lunga dentro alla cintura dei pantaloni o della gonna.

Inoltre con la scollatura ampia faremo scendere sulla spalla un lato superiore del maglione.

Cosa indossare con i maxi pull per un outfit casual o chic

Passando a cosa può valorizzare un maxi pull, pensiamo a delle belle collane colorate o con un grande ciondolo. La borsa sarà piccola e possibilmente dello stesso colore. Per quanto riguarda le scarpe, per un look casual tacco basso o sneakers andrebbero bene. Pure combat boots o stivaletti. Con mini e pantaloni skinny via libera a scarpe con tacchi alti e stivali.

I colori da accostare hanno anche una loro importanza. Bene il bianco della lana con il nero di gonne e pantaloni. Possiamo anche osare il color-block, ossia accosteremo colori accesi vicini svecchiando il look. Pensiamo a un azzurro con il fucsia, ad esempio. Mai abbinare fantasie di stampe diverse.

Le calze consigliate sono nere, velate in autunno e più pesanti in inverno. Con le minigonne stanno molto bene le francesine.

Con questi piccoli stratagemmi, quindi, mai più maglioni lunghi e larghi abbandonati nell’armadio.

Come lavare e stendere i maglioni in lana

Quando dovremo lavare i maxi pull potremo usare la lavatrice seguendo le istruzioni sull’etichetta. Se temiamo che si possano danneggiare, mettiamoli in ammollo per 20 minuti in una bacinella con acqua tiepida e un po’ di sapone di Marsiglia.

Dopo il risciacquo metteremo il pull tra due asciugamani per togliere il grosso dell’acqua. Mettiamo un altro asciugamano su uno stendino e sistemiamo disteso il maglione per non sformarlo.