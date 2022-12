Trovare oggetti per strada, i significati dei sogni e come assecondare la fortuna nella realtà

Quando sogniamo di trovare un portafoglio oppure vediamo determinati oggetti in strada durante una passeggiata la fortuna potrebbe mandarci dei segnali. Ma cosa dice la cabala e quale sarebbe il significato degli oggetti? Ecco come la sorte comunica con noi.

Siamo un popolo di superstiziosi e spesso numeri e oggetti influenzano la quotidianità perché siamo soliti utilizzarli come portafortuna. Per molte persone gli oggetti sono scrigni di ricordi, ma per tante sono il mezzo con cui attirare la sorte nella propria vita. Spesso questi oggetti combaciano. La coperta, per esempio, è un oggetto che ci portiamo dietro dall’infanzia, è un simbolo protettivo, sognarla porterebbe fortuna.

Se invece è il caso a dettare legge, quando troviamo un oggetto in strada, le cose potrebbero cambiare. Spesso capita di vedere degli oggetti rotti. Per la cabala non sarebbe un buon segno. Un bicchiere fracassato, un mobile distrutto, un materasso squarciato, potrebbero preannunciare una brusca rottura. Una storia d’amore sta per finire? Una vecchia amicizia è arrivata al capolinea? Il nostro socio ci sta per abbandonare? Facciamo un esame dei nostri rapporti più stretti e cerchiamo di capire quale direzione intraprendere.

Restituiamo il denaro

Non solo è importante trovare oggetti per strada e sapere cosa fare. Sarebbe consigliato un atteggiamento propositivo anche quando stiamo facendo una passeggiata in un campo immersi nella natura. Gli oggetti trovati potrebbero cambiare il nostro stato d’animo. Quando ci capita di trovare un oggetto sotterrato ma visibile all’esterno, ricordiamo che chi lo ha abbandonato poteva trovarsi in un momento difficile. Secondo la cabala gli oggetti sotterrati sono segno di scoramento, chi lo ha lasciato era scoraggiato, quindi dovremmo prendere l’oggetto e ridargli vita pulendolo e riciclandolo. Cambieremmo la sua storia e la nostra sorte. Ma stiamo attenti a non calpestarlo. Significherebbe assumersi delle responsabilità senza sapere se siamo in grado di farlo. I numeri portafortuna in questi casi sarebbero 52, 27 e 89.

Se ci capita di trovare del denaro dovremmo prestare attenzione. Informiamoci sulla procedura corretta utile per la restituzione e sulla ricompensa che ci spetta se la somma è considerevole. Restituiamo il portafoglio con il denaro che abbiamo trovato tramite il documento, anche se la somma è esigua. Potrebbe essere importante per chi l’ha persa. Appropriarci di denaro che non è nostro non attirerà la fortuna. Se si tratta di una moneta da 5 centesimi o da 1 centesimo, non lasciamola per strada. Sarebbe come dire alla sorte che non siamo interessati alle sue decisioni.

Trovare oggetti per strada o immersi nella natura

Alcuni oggetti sono autentici portafortuna. Trovarli in strada sarebbe una benedizione. Gli anelli, per esempio. Indossare un anello con la pietra che rappresenta il proprio segno zodiacale porterebbe fortuna. Se troviamo un anello con una pietra particolare informiamoci su quale segno rappresenti. Potremmo tenerla se il segno è il nostro o regalarla a una persona a cui teniamo se il segno corrisponde al suo.

Se troviamo un quadrifoglio per strada potremmo essere dei discendenti di Gastone, il cugino fortunato di Donald Duck. Ci sono veramente poche possibilità che succeda, ma se amiamo la natura queste possibilità potrebbero aumentare soprattutto durante una passeggiata all’aria aperta. Se ne vediamo uno prendiamolo e conserviamolo con cura. Anche trovare un chiodo arrugginito è un presagio di tanta fortuna Conserviamolo gelosamente e aspettiamo sviluppi.