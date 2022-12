Per sbrinare il freezer senza spegnerlo non occorre il phon, ma un alimento di uso comune

Se dovessimo indicare l’invenzione più brillante dell’umanità, nella top 10 ci sarebbe sicuramente il freezer. Ma cosa succede se non si sbrina?

Dagli anni ’40 questo elettrodomestico permette alle famiglie di conservare a lungo gli alimenti freschi e surgelati. Come ogni cosa, anche il freezer richiede manutenzione. Infatti, ogni tanto è opportuno sbrinarlo e togliere il ghiaccio in eccesso che potrebbe formarsi nel lungo periodo. E sappiamo tutti quanto sia seccante sbrinare il freezer. Ecco allora che ci tocca aggiungere alla lista dei trucchi casalinghi anche quello per sbrinare il freezer senza spegnerlo. Dimentichiamoci le mezz’ore col phon a sciogliere il ghiaccio (e consumare energia), perché l’operazione è più semplice di quel che si pensi.

Cosa succede se non si sbrina il freezer

Ma perché bisogna sbrinare il freezer? Innanzitutto, perché la continua apertura e chiusura dello sportello contribuisce alla formazione di uno strato di ghiaccio all’interno del freezer, cosa che lo rende meno efficiente. Senza contare che il ghiaccio potrebbe causare ulteriori guasti all’impianto refrigerante. E poi è buona norma fare una pulizia approfondita di frigo e freezer di tanto in tanto, per evitare la formazione di muffe e la comparsa di odori sgradevoli. Allora quale occasione migliore per farlo, se non quando lo sbriniamo?

Come sciogliere il ghiaccio nel congelatore

Per sbrinare il freezer seguendo il metodo tradizionale dovremo prima spegnerlo, per lavorare in sicurezza. Dovremo svuotarlo e preparare una o più pentole per far bollire l’acqua. Una volta tolti tutti i ripiani e i cassetti, dovremo posizionare asciugamani e stracci sul fondo del freezer, che assorbiranno l’acqua prodotta dallo scioglimento del ghiaccio. Infine, dovremo mettere le pentole di acqua bollente nel freezer, chiudere lo sportello e attendere una ventina di minuti. Una volta trascorso il tempo, il freezer sarà sbrinato, ma dovremo asciugarlo per bene e rimuovere eventuali pezzi di ghiaccio residui, prima di rimetterlo in funzione. E se ci fosse un metodo più rapido e, soprattutto, più a lungo termine?

Un bicchiere di sale nel congelatore per ridurre lo strato di ghiaccio al suo interno

Invece di usare pentole e olio di gomito per grattare via il ghiaccio dal freezer, per sbrinarlo potremmo usare del semplice sale. Dovremo prendere un bicchiere di vetro e riempirlo di sale e collocarlo nel freezer. Come funziona? Il sale abbassa il punto di congelamento dell’acqua (non a caso si usa per sghiacciare le strade). In questo modo si ridurrà la quantità di ghiaccio presente in congelatore e sarà più facile rimuovere quella presente nello sportello. Per il ghiaccio più ostinato possiamo sempre cospargere del sale grosso all’interno del congelatore. Adesso sappiamo che per sbrinare il freezer senza spegnerlo, non ci serve chissà quale fantascientifica fonte di calore, ma giusto un pugno di sale.