Trucchi salvaspazio per conservare i maglioni nell’armadio e proteggerli da tarme e pallini di lana

Quando arrivano la primavera e l’autunno di solito facciamo il cambio dell’armadio. Selezioniamo i capi in buono stato e poniamo da parte quelli che ormai non riusciamo più a mettere. Questi tornerebbero utili per lavoretti di riciclo, come alcune vecchie borse nel fondo del guardaroba. Per quanto riguarda in particolare i maglioni, sono capi delicati da lavare e riporre con alcuni accorgimenti.

Come lavare a mano i maglioncini in lana o cashmere

In molte lavatrici ci sono i cicli appositi per la lana. Se abbiamo un maglioncino delicato o in cashmere il lavaggio a mano sarebbe un’alternativa da considerare. In una bacinella versiamo acqua leggermente tiepida e un po’ di shampoo per bambini o del sapone di Marsiglia.

Mettiamo in ammollo il nostro capo e dopo 20 minuti al massimo immergiamolo in acqua fredda per il risciacquo. A questo punto non si dovrà strizzare ma avvolgerlo in un asciugamano, facendo assorbire tutta l’acqua in eccesso. Per asciugare il maglione poniamolo su un asciugamano pulito su uno stendibiancheria all’aria aperta.

Trucchi salvaspazio per conservare i maglioni nell’armadio senza rovinarli

Qualsiasi capo di abbigliamento che vogliamo riporre nell’armadio dovrebbe essere ben asciutto. In caso contrario si potrebbe formare della muffa. Per quanto riguarda i maglioni, spesso ingombrano ripiani e cassetti. Potremmo, però, piegarli in modo da guadagnare spazio. Innanzitutto, se si vuole si divideranno i capi per colore o scollatura. Così li troveremo facilmente.

Vediamo ora un metodo salvaspazio. Prendiamo il maglione, stendiamolo su un ripiano e ora pieghiamolo per il lungo, seguendo una linea immaginaria dal lato della scollatura. Ora pieghiamo la manica verso il basso e procediamo dall’altro lato. Pieghiamo adesso il maglione a metà dal basso e poi ancora a metà. Altrimenti arrotoliamolo. Possiamo inserirlo in una scatola in verticale oppure riporlo su uno scaffale. Quelli delicati o con paillettes li riporremo al massimo a file di 3, separati da carta velina.

Per evitare i pallini specialmente in quelli di cashmere potremmo conservarli al rovescio e dentro sacchetti di tela o plastica aperti. Sarebbe opportuno poi evitare di sfregare i gomiti sul tavolo o quando li laviamo.

Metodi semplici per togliere i pallini dalla lana

Nel caso notassimo gli antiestetici pallini sui nostri maglioni, potremmo toglierli in modo semplice. Inseriamo la mano in una calza di nylon e passiamola sulla zona. Possiamo anche usare un guanto in gomma zigrinato per lavare i piatti. Si potrebbe pure utilizzare un rasoio usato per togliere delicatamente i pallini. In alternativa, prendiamo un po’ di nastro adesivo oppure la spazzola a rullo che usiamo per i vestiti pieni di peli di animali.

Alcuni antitarme naturali

Potranno essere utili, quindi, alcuni trucchi salvaspazio per conservare i maglioni nell’armadio, specialmente quando ne abbiamo molti. Purtroppo in ogni stagione potremmo notare dei buchini sui capi d’abbigliamento, anche in quelli in lana. Questi insettini si nutrono volentieri di fibre naturali. Per allontanarli mettiamo dei batuffoli di cotone imbevuti di olio essenziale di cannella o lavanda nel guardaroba. Un’altra soluzione è quella di mettere dei sacchettini con scorze di arancia, chiodi di garofano e stecche spezzettate di cannella. Anche delle semplici foglie di alloro potrebbero fare da antitarme. Avremo poi un armadio profumato e abiti integri. Prima di inserire questi rimedi naturali, però, sarebbe opportuno pulire il guardaroba, magari con un panno imbevuto di aceto.