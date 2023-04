Mai più incubo piccioni, fobia di tanti vip: i trucchi per spaventarli e allontanarli da balconi e tetti

La fobia dei piccioni è un fenomeno molto diffuso, tanto che ci sono diversi vip che ne soffrono. Alcuni di questi sarebbero David Backham a Scarlett Johansson, ma vediamo come fare per spaventarli senza far loro del male o allontanarli dal balcone e dal tetto. Mai più incubo piccioni, ecco cosa fare!

La paura dei piccioni si definisce ornitofobia e indica anche la paura che si prova nei confronti di tutti i volatili in generale. Una fobia è una paura del tutto incontrollata ed esagerata nei confronti di un singolo elemento. C’è chi ha paura degli insetti, ragni o scarafaggi, così c’è chi ha paura degli spazi aperti o degli spazi chiusi.

Perché i piccioni, o in generale gli uccelli, possono spaventarci così tanto? Una persona può chiederselo spesso: “perché ho paura dei piccioni?” In effetti, si può pensare lucidamente che non siano esseri minacciosi e che non ci sia nessun pericolo nel trovarseli vicino.

Analizzeremo, qui di seguito, questo argomento nei dettagli per poi dire: mai più incubo piccioni. Infatti, nonostante siano innocui e nonostante non si debba in alcun modo fare loro del male, le loro feci sono altamente corrosive e possono rovinare molte superfici.

Ecco perché è necessario tenerli alla larga. È un modo per tenere al sicuro anche loro. Ricorderete la vicenda di Fedez, che per ben due volte si è trovato un piccione incastrato sul suo terrazzo. Il rapper ha documentato tutto sui social e ha dovuto chiamare dei professionisti per liberare gli uccelli.

Come mai tante persone hanno paura dei piccioni?

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità le fobie coinvolgono circa il 10% della popolazione. Ci sono diverse cause che possono scatenare, in particolare, la fobia per gli uccelli. Può essere dovuto al fatto che possono volare rapidamente e, quindi, non si può controllare il loro movimento.

Oppure, può dipendere da una caratteristica dell’uccello stesso: ali, piume, becco o zampe. Molte persone ne soffrono come conseguenza di un evento traumatico vissuto nell’infanzia, altre perché magari hanno visto qualcun altro avere una reazione eccessiva di paura di fronte a questi animali.

La scienza si sta interrogando se queste paure possano nascere spontaneamente o avere una matrice genetica. I sintomi sono molto acuti: si passa da tremori, tachicardia, sudorazione, ma anche vomito e diarrea. Per non parlare di due aspetti fondamentali: l’imbarazzo che si prova dopo questi attacchi e l’impossibilità di uscire normalmente e serenamente da casa.

Mai più incubo piccioni: come tenerli alla larga senza far loro del male

Da quello che si dice sul web, ci sono vip famosissimi che hanno paura dei piccioni. Ognuno di loro avrà un suo modo per sfuggire ai volatoli o per mandarli via. Noi vi vogliamo dare dei piccoli consigli su come fare per scacciarli senza far loro del male.

Potreste usare delle reti, ma un primo consiglio è quello di provare con gli odori forti. I piccioni non sopportano gli odori pungenti, se pulite il balcone con cloro e ammoniaca, ve ne potete accertare di persona. Tuttavia, meglio non usare prodotti così aggressivi. Basta una pianta aromatica, oppure delle candele profumate.

Inoltre, la tecnica dei CD appesi è sempre una garanzia. Gli uccelli saranno tremendamente infastiditi dai riflessi che si creeranno con il movimento dei dischi e non verranno più a infastidirvi. Non rimane che provare per capire se questi metodi possono fare per voi.