Dove praticare lo sport acquatico con cui bruci 430 calorie in un’ora e che ha stregato anche Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi

Come farà Silvia Toffanin a mantenersi così in forma? Forse sarà merito di uno sport che sta spopolando negli ultimi anni anche fra i vip.

Viene considerato uno sport acquatico e oltre a bruciare grassi, è anche indicato per migliorare l’equilibrio fisico e mentale. Scopriamo di quale attività si tratta e come praticarla.

Dove praticare lo sport acquatico che è diventato la moda degli ultimi anni

Stiamo parlando del Sup, ossia Stand Up Paddle. Si parte dalla spiaggia sdraiati su una tavola simile a quella da surf e poi ci si alza in piedi cercando di stare in equilibrio con l’aiuto di una pagaia. In questo modo si prende il largo con piccole pagaiate. È uno sport che dal 2013 viene praticato diffusamente anche in Italia. Può esser praticato da chiunque non servono infatti particolari qualità atletiche o prestanza fisica.

Quali sono i vantaggi

Con il Sup occorre mantenersi in equilibrio e pertanto è un allenamento perfetto per sviluppare la muscolatura delle gambe (cosce, polpacci e glutei), delle spalle (bicipiti e tricipiti) e soprattutto gli addominali. Con un’ora di Sup si possono bruciare ben 430 calorie. Previene problemi alla schiena e migliora la postura. Inoltre il contatto con l’acqua rende la mente rilassata e contribuisce al benessere psico-fisico. L’attrezzatura è economica e si può anche noleggiare. Ci sono tavole gonfiabili e tavole rigide. Quelle gonfiabili si aggirano attorno ai 200 € e sono indicate per i neofiti di questo sport.

Dove si pratica

Non ci sono stagioni specifiche per praticare Sup perché anche in inverno si può uscire con la tavola. Inoltre si può praticare sia in mare che al lago ovviamente occorre badare a quanto siano agitate le acque. Le acque del Lago sono più indicate per chi muove i primi passi in questo sport. Il Lago di Garda si presta particolarmente a praticare questo sport infatti ci sono diverse scuole: a Manerba del Garda, a Torbole, a Desenzano del Garda o a Malcesine. Dalle rive del Lago di Como vengono organizzati diversi tour e c’è un scuola a Bellagio. Il Lago Maggiore non è da meno e, ad esempio, a Lesa, troviamo una scuola. Sul Lago di Bracciano c’è un centro Sup ben organizzato così come sul Lago di Bolsena. Il Sup al mare è leggermente più impegnativo rispetto a quello sul lago ma ci sono ottime scuole per iniziare a muovere i primi colpi di pagaia. Splendide escursioni in Sup si possono fare a Portofino o all’Isola d’Elba. Lungo le rive del Mar Adriatico sono molti i Sup Center dal Veneto alla Riviera Romagnola. In Sardegna, troviamo scuole lungo tutta la costa da Olbia al Golfo degli Aranci. In Sicilia ci sono scuole a Cefalù, Marsala e Taormina.

I Vip stregati dal Sup

Oltre a Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono molti i vip conquistati dalla tavola e dalla pagaia. Barbara D’Urso, Gisele Bundchen, Daniela Santanchè hanno scelto di praticare questo sport.

Ecco, dunque, dove praticare lo sport acquatico con cui bruci 430 calorie in un’ora.

