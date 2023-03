Vetri scintillanti e senza aloni. Il trucco poco noto delle nonne, senza bicarbonato né ammoniaca

Un modo poco conosciuto per far brillare i vetri e anche la cristalleria appartiene alle nostre nonne. Non c’è bisogno di utilizzare prodotti aggressivi come l’ammoniaca.

La pulizia delle finestre e dei balconi si rivela un vero e proprio lavoro che spesso si rimanda fino all’ultimo momento. A volte ci si può scoraggiare a causa delle tracce che rimangono sui vetri dopo la pulizia. Tuttavia, non c’è niente di più bello che entrare in una stanza dove finestre e specchi sono puliti e scintillanti. Per fare questo ecco dei sistemi efficaci e facili da eseguire, per la pulizia dei vetri.

Il trucco per avere dei vetri senza aloni

Ci sono molti prodotti e rimedi per lavare e pulire vetri e specchi. Ma per averli trasparenti e senza aloni, bisogna fare attenzione ad una cosa. Capita che, una volta passati col prodotto pulente, attendiamo un attimo per riposarci un po’ prima di sciacquarli. È proprio questo lasso di tempo, che può crearci degli antiestetici aloni.

Il modo migliore per impedire la loro formazione è di non perdere tempo. Una volta lavati, iniziamo subito a sciacquare e asciugare vetri e specchi. In questo modo impediremo a minuscole parti del detergente, di rimanere sui vetri. Si tratta di particelle che, a contatto coi raggi solari, creano i fastidiosi riflessi colorati. Vediamo allora i prodotti migliori per avere dei vetri scintillanti e senza aloni.

Alcuni modi efficaci di lavare i vetri

Per lavare i vetri, diversi consigli sono già noti. Si può diluire in acqua tiepida dell’aceto bianco, rispettando le proporzioni di 5 parti d’acqua per una di aceto. Meglio utilizzare dei panni in microfibra che, a differenza di quelli in cotone, non lasciano pelucchi sul vetro, difficili da togliere.

Un altro sistema per la pulizia dei vetri è l’utilizzo dell’ammorbidente. Anche questo si rivela efficace. Ne basta un cucchiaino in un bicchiere di acqua e si mette la soluzione in uno spruzzino. Poi non ci resta che procedere alla pulizia e al lavaggio.

Anche la natura ci offre due prodotti fantastici per pulire i vetri: la patata e la cipolla. Quest’ultima meno utilizzata a causa delle lacrime che può provocare. La patata è di un’efficacia straordinaria. Si taglia in due una patata e si passa la parte bianca sul vetro. Poi si lava con acqua e si asciuga. I risultati sono eccellenti.

Vetri scintillanti e senza aloni, bastano due ingredienti

Un trucco poco noto delle nostre nonne è l’utilizzo dell’aceto abbinato ad un altro ingrediente da cucina. Lo si usava volentieri, perché oltre a far scintillare i vetri, allontanava anche le mosche che, con il caldo, si affacciavano in casa.

Così per pulire i vetri di finestre e balconi, ma anche gli specchi, basta preparare una soluzione di acqua, aceto e zucchero. Sciogliamo un cucchiaino di zucchero in due bicchieri d’acqua tiepida a cui aggiungiamo tre cucchiai di aceto bianco. Il procedimento poi è quello che vale per gli altri rimedi. Prima si pulisce la superficie, poi si sciacqua e infine si asciuga. L’aceto evita la formazione degli aloni e lo zucchero farà brillare i vetri, proprio come scintillano dei veri cristalli.

Una soluzione semplice ed economica, fatta anche con ingredienti già disponibili in casa e senza la pericola ammoniaca o il bicarbonato.