7 costumi da bagno più trend per sognare un’estate da VIP. Conosci il modello scelto da Elettra Lamborghini o il nuovo stile Barbie?

Ci troviamo in piena primavera e con il pensiero già sulle spiagge calde del periodo estivo. Se non ci siamo ancora informati sulle novità 2023 dei costumi da bagno, ecco quelli che saranno più alla moda, con l’ispirazione che viene da Elettra Lamborghini. Sono 7 costumi da bagno che molte “sfoggeranno” nei prossimi mesi estivi.

Prepararsi per andare al mare non comporta solamente l’acquisto di un costume. Bisogna rimettere anche in sesto il fisico e ciò, come consigliano gli esperti, va fatto gradualmente. Piuttosto allora che perdere peso in pochissimi giorni, conviene seguire un metodo giusto che ci permetta di farlo senza danneggiare il nostro organismo.

Camminare e bruciare calorie più velocemente

A questo proposito la passeggiata si rivela fondamentale ed è anche un sistema sicuro per perdere peso, senza che questo risorga dal nulla dopo poco. In effetti c’è un segreto per poter dimagrire più velocemente attraverso la camminata. Si tratta di una comune bevanda che presa prima di andare a passeggiare ci aiuta a bruciare ancor più velocemente le calorie accumulate nel nostro corpo.

Colori e modelli di tendenza sui costumi

Una volta sistemato il nostro fisico possiamo anche pensare di prendere il costume che più ci piace e più adatto alla fisionomia del nostro corpo. Certamente quest’estate non potrà mancare il bikini, oramai un classico insieme al pezzo unico, il costume intero, da sistemare nel guardaroba.

Fra i modelli più trend per l’estate 2023 è in evidenza il bikini con i laccetti. Questo modello ha un vantaggio enorme di regolare la pendenza e la forma del seno. Darà la possibilità allo stesso tempo di essere più sexy e anche di stare più comode. La tendenza di quest’anno è che bikini saranno pieni di colori, come a voler rendere ancora più viva un’estate ricca di sensazioni.

Un colore che vedremo spesso questa estate è il metallizzato. Lo troveremo sui bikini ma anche sui monospalla e qualche modello di costume intero. La caratteristica del colore metallizzato è di creare come una seconda pelle. Può fare da contrasto con il colore naturale della pelle oppure quasi confondersi con esso. Questa estate vedremo dei blu, verde o magenta metallico.

Anche Elettra Lamborghini ha sfoggiato quest’anno a Dubai un costume monospalla della Gucci. È un modello che non copre la pancia e la schiena, punti chiave di una buona abbozzatura. C’è anche il costume che indossa Halle Berry, un classico bikini.

7 costumi da bagno più trend per sognare un’estate 2023 come i VIP

Di moda nel 2023 anche il costume stile Barbie, naturalmente in rosa. Si potrà scegliere fra un rosa molto carico ad uno molto tenue. Sarà un classico da indossare e suscitare il ricordo della Regina Elisabetta che amava questo colore. Anche Laura Pausini lo ha indossato e con lei altre celebrità. Inoltre quest’estate sarà un colore molto trendy, grazie all’uscita nel mese di luglio del film su Barbie.

Ma quello che attirerà maggiormente l’attenzione sarà il costume dai dettagli lavorati all’uncinetto. Regalano una nota classica impareggiabile e un tocco di fine eleganza sia a un due pezzi come ad un pezzo unico. Costumi che facilmente potranno far sognare.

Il costume a pezzo unico alla moda questa estate

Quest’estate 2023 non potrà mancare il classico costume intero di colore nero. Si potrà scegliere tra il modello molto scollato a quello con i laccetti e dalle spalline sottili. Saranno tra i 7 costumi da bagno più trend per sognare un’estate 2023 da veri VIP.

Non mancherà il modello senza spalline. È più adatto alle persone con un seno piccolo perché lo metterà più in evidenza. I modelli senza spalline in genere comprimono di più il seno, esaltandolo. È un sistema utilizzato per evitare che il costume possa cadere improvvisamente, scoprendo il seno.

Fra i costumi a pezzo unico da provare è il costume intero a fantasia. Potrà maggiormente attirare l’attenzione per quanto riguarda il disegno. Non si tratta di un colore unico e nemmeno di un bicolore. Indossare un pezzo unico a fantasia e come indossare un quadro d’autore. Avremo motivi legati alla natura oppure geometrici.

Sono questi i costumi che saranno alla moda in quest’estate 2023, per poter sognare una calda spiaggia.