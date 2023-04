Altro che corsa o camminata, ma è questa l’attività che dovremmo fare tutti per avere un cervello sempre più giovane. Lo dice la scienza

Con l’esplosione della primavera, tutti iniziano ad intensificare le proprie attività per migliore il benessere fisico. Si riprende a correre con più costanza, così come a camminare con maggior frequenza. Tutto perfetto, se si badasse solo al fisico. Ma c’è una attività che è migliore per avere un cervello più giovane. Ed ecco di qual si tratta.

Da un mese, siamo ormai a primavera inoltrata e anche se all’estate mancano ancora parecchie settimane, il nostro fisico ha bisogno di ripartire. Basta andare in giro, per i nostri parchi, soprattutto al sabato e alla domenica e vedere tanti runner o camminatori che sudano per dimagrire. Anche se la corsa e la camminata non servono solo a questo, ma a migliorare molte altre cose del nostro fisico.

Non importa che età si abbia o che peso abbiamo raggiunto. Fare attività fisica di questo tipo, nei dovuti modi, senza strafare e, soprattutto, senza avere fretta di avere i risultati è perfetto. Certo, ci vuole anche una grande costanza, perché farlo una volta ogni tanto e poi tornare ad abbuffarsi non serve proprio a nulla.

Correre e camminare fa bene, ma attenzione a non esagerare

La scienza, da questo punto di vista, ci aiuta a scoprire tante cose. Ad esempio, uno studio ha dimostrato quanti passi si devono fare, ogni giorno, per dimagrire e avere un cuore forte. Perché nulla deve essere improvvisato.

E tutti potremmo iniziare a correre anche se siamo degli abitudinari del divano. Basta seguire una semplice tabella che, nel giro di poco, ti porta a correre fino a 30 minuti di seguito. Insomma, niente scuse. In realtà, ci sarebbe un’attività alternativa che fa ugualmente bene al nostro corpo. A partire dal cervello.

Ecco come è stato fatto lo studio per determinare come questa attività sia realmente benefica

Infatti, altro che corsa o camminata, ma è questa l’attività ecco che i ricercatori si sentono di consigliare. E che, certamente, farà piacere a tante persone che, da sempre, hanno come hobby questa attività. Il tutto è stato documentato e poi pubblicato sul Journal of Aging and Physical Activity. Merito di un gruppo di studiosi americani che lavorano nell’Albert Einstein College of Medicine di New York.

Per farlo, sono stati coinvolte delle persone over 65 anni, in uno studio controllato randomizzato. Casualmente, infatti, alcune di loro, per due volte a settimana, hanno fatto ballo liscio. Altre, invece, per eguale tempo, hanno camminato sul tapis roulant. Il tutto, per la durata di sei mesi. Con che risultati? Prima e dopo queste attività, i partecipanti sono stati sottoposti a risonanza magnetica al fine di valutare la loro funzione cognitiva.

Altro che corsa o camminata, ma è questa l’attività che proteggerebbe il nostro cervello dalla demenza

Ebbene, pur notando nei miglioramenti a seguito di entrambe le attività, i ricercatori affermano che il ballo di gruppo vince in un particolare campo. Ovvero, per prevenire il declino cognitivo e ridurre il rischio di malattia di Alzheimer. Non solo, pare che dal test di sei mesi, sia emerso come il cervello sia più celere nell’elaborare le informazioni rispetto a prima.

Insomma, i balli di gruppo, oltre che divertenti, pare che, da un punto di vista scientifico, siano anche molto utili per evitare la demenza. Una alternativa, insomma, per chi non ha voglia di mettersi in canotta termica e detesta uscire a correre o camminare.