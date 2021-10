Mai e poi mai gettare via le scatole delle scarpe perché hanno un riutilizzo sconosciuto ma geniale

A volte non ci rendiamo conto di possedere in casa dei piccoli ma preziosi tesori. Infatti, ci sono alcuni oggetti che siamo abituati a vedere in cucina, in bagno o in salotto. E diamo per scontato che debbano essere buttati via, perché ormai non possono più essere usati per il loro scopo originario. In realtà, non c’è nulla di più sbagliato. Infatti, applicando il riciclo creativo a ognuno di essi, potremmo dar vita a delle piccole ma graziose creazioni a cui forse non avevamo mai pensato prima. Ed è possibile riciclare oggetti che mai avremmo pensato di poter riutilizzare. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo consigliato come trasformare dei rotoli di carta igienica ormai finiti che tendiamo a relegare alla spazzatura.

Mai e poi mai gettare via le scatole delle scarpe perché hanno dei riutilizzi sconosciuti ma geniali

A volte le idee sono così tante che si potrebbe riempire una lista infinita di oggetti che abbiamo in casa e che crediamo di dover gettare via perché ormai inutili e inutilizzabili. Lo abbiamo visto, per esempio, anche in un altro articolo, dove abbiamo consigliato come trasformare delle vecchie cravatte rovinate che ormai non possiamo indossare più. Oggi vogliamo fare la stessa cosa, concentrandoci però sul riciclo di un oggetto che sicuramente è presente nella nostra casa e che tendiamo a chiudere nell’armadio o, peggio, a buttare via nel secchio. Infatti, uno dei modi più divertenti e utili di riutilizzare una vecchia scatola delle scarpe coinvolge la nostra creatività e la nostra fantasia. Prendendone il coperchio, potremo creare con grandissima sorpresa dei carinissimi quadri da appendere sulle pareti della nostra casa. Vediamo quindi tutti i passaggi necessari.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ecco come realizzare dei simpatici quadri per pareti

Sembra incredibile, forse, ma il coperchio di una scatola per le scarpe potrebbe davvero diventare il nuovo quadro del nostro salotto. Infatti, per prima cosa, dovremo prendere il coperchio, pulendolo con accortezza. Successivamente, prendiamo una matita e tracciamo un disegno che possa rappresentare al meglio la nostra personalità e l’anima del nostro appartamento. Poi, procuriamoci dei pennelli e dei colori ad acquerello e mettiamoci all’opera. Contorniamo le forme che abbiamo tracciato pochi minuti prima con la nostra matita e utilizziamo i colori che si adattano meglio a quelli delle nostre mura domestiche. Una volta che il tutto sarà finito e che il disegno sarà completato, appendiamo il coperchio come fosse un vero e proprio quadro. Questo darà alla nostra casa un tocco totalmente originale e personale. Dunque, ora lo sappiamo. Mai e poi mai gettare via le scatole delle scarpe perché hanno un riutilizzo sconosciuto ma geniale!

Approfondimento

Non si dovrebbero mai buttare le scatole della pasta, ecco come possiamo riutilizzarle