Viaggiare è certamente un’abitudine fantastica. E in Italia abbiamo la possibilità di vedere dei luoghi fantastici. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo descritto e riportato la bellezza di un borgo senza tempo. Si trova proprio in Basilicata e si tratta di San Chirico Raparo, un piccolo gioiello del Mezzogiorno. Oppure, sempre in un altro articolo, siamo rimasti in Basilicata. E abbiamo evidenziato con grande cura le bellezze ineguagliabili che si possono trovare in questo luogo sospeso tra realtà e fantasia. Si parla, come è chiaro, di luoghi che non sono esattamente conosciuti da tantissime persone ma che dovrebbero essere noti e visitati. Infatti, le meraviglie che possono regalarci sono infinite e non crederemmo mai a quanto belle potrebbero essere le nostre visite se decidessimo di andare.

Questo luogo italiano è davvero imperdibile per coloro che amano viaggiare e scoprire posti nuovi e meravigliosi

Oggi vogliamo presentare un altro posto altrettanto affascinante. Ma questa volta cambieremo regione e ci sposteremo più al centro. Arriviamo, quindi, nelle Marche, in prossimità dei Monti Sibillini. Qui le bellezze sono davvero infinite e può risultare certamente difficile decidere cosa visitare, soprattutto se abbiamo pochi giorni a disposizione. In questo caso, però, vogliamo consigliare il borgo di Visso. Questo luogo si trova proprio nel noto Parco Nazionale, in provincia di Macerata. E forse lo abbiamo già sentito nominare a causa di un terremoto che ha distrutto alcune aree del posto. Ma, fortunatamente, la località ha tentato in tutti i modi di rimboccarsi le maniche per riportare alla luce le bellezze che caratterizzano il borgo di cui stiamo trattando in questo momento. E diremmo per fortuna perché questo luogo italiano è davvero imperdibile per coloro che amano viaggiare e scoprire posti nuovi e meravigliosi.

Ecco cosa vedere in questo borgo speciale

Iniziamo dal panorama che può regalarci Visso. Chi è stato almeno una volta nella zona dei Monti Sibillini, infatti, sa perfettamente quanto il paesaggio possa essere suggestivo. E da Visso è possibile ammirarlo alla perfezione. Entrando nel borgo, potremo visitare il centro storico, partendo dalla piazza principale, che è Piazza Pietro Capuzi. Qui vedremo, come prima cosa, la Chiesa di Sant’Agostino, gotica e imponente. Per non parlare della Chiesa di San Francesco, la più antica delle Marche, assolutamente da visitare. Costeggiando il torrente Ussita, poi, potremo perderci tra i vicoli e le strade del borgo, tipiche e accoglienti. Le case tradizionali del posto faranno da contorno alla nostra visita, mentre cercheremo, per esempio, qualcosa da mangiare.

Se ci troveremo in questo luogo non potremo, infatti, non assaggiare il ciauscolo. Questo salume, noto nella regione e al di fuori, è perfetto per iniziare il nostro pasto con gusto e allegria. Inoltre, gli affettati in generale delizieranno il nostro palato, assieme ai funghi e al cinghiale. E un bicchiere di vino potrebbe contornare il tutto alla perfezione. Per visitare questo borgo, però, dovremo informarci. Infatti, sarebbe il caso di attendere per essere certi che tutto sia tornato alla normalità e che le varie aree della zona siano agibili.

Approfondimento

