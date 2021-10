I capelli possono essere un motivo di eleganza, anche se a volte non se ne hanno tanti in testa come nel caso dei calvi. Per altri, invece, sono una vera preoccupazione perché potrebbe essere segno di calvizie troppo precoce. Tuttavia molti ignorano che la perdita dei capelli potrebbe dipendere dalla mancanza di questi nutrienti.

Perché diventano bianchi

Sia per gli uomini che per le donne i capelli cominciano a diventare bianchi all’incirca alla stessa età, verso i 40 anni. Per altri il segnale può subentrare anche con l’inizio della calvizie. Forse è il segno che si è giunti a un certo punto del cammino, in cui gli anni cominciano a togliere un po’ di colore e a renderli meno numerosi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se da una parte la colpa dell’imbianchimento dei capelli è dovuta alla mancanza di melanina, differente è il discorso per la calvizie. Ogni persona ha sulla testa circa 100.000 capelli, ed è normale perderne 50 o 100 al giorno. Perdere capelli è un fatto normale, ma in alcuni è più accentuato. Tuttavia non si tratta di una malattia avere la calvizie, ma piuttosto è semplicemente un dato di fatto o come si dice una condizione.

Molti ignorano che la perdita dei capelli potrebbe dipendere dalla mancanza di questi nutrienti

Negli uomini la calvizie inizia quando i capelli abbandonano le tempie, la fronte proseguendo fino alla sommità del capo. In genere la calvizie nell’uomo è un fattore ereditario attraverso i geni della madre. Ma si può avere anche con trauma psicologico o stress psicofisico che si accumula nel tempo. Lo stress, come toglie capelli al cuoio capelluto, toglie anche colore al capello. Tuttavia, i capelli, che diventano bianchi a causa dello stress, possono ritornare al loro colore originario una volta eliminato lo stress. Per la calvizie ciò non è ancora evidente.

Alimenti utili per i capelli

Anche una cattiva alimentazione potrebbe provocare perdita di capelli e calvizie. Infatti una dieta sbilanciata può non apportare i nutrienti necessari per i capelli.

Per quanto riguarda la calvizie si possono scegliere integratori a base di antiossidanti e vitamine che servono a stimolare il capello e in particolare i bulbi. I più validi antiossidanti possiamo trovarli nella vitamina C contenuta negli agrumi. Ma valide sono le vitamine del gruppo B molto utili per i capelli, in particolare la B2, B5, B12.

Ricordiamo che un’alimentazione equilibrata permette di prenderci cura non solo dei capelli, ma anche di tutto il corpo.