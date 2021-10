Non c’è nulla di male nel volersi sentire più alte e snelle. E, addirittura, questo non è nemmeno impossibile per chi ha a disposizione il giusto vestiario. La moda lo sa che per nascondere qualche piccolo difetto basta puntare sugli abiti giusti. Non è certo che stravolgere il proprio outfit possa piacere a tutti, ma vale la pena fare almeno un tentativo. In che modo? Ecco come sentirsi subito alte e slanciate con 4 cappotti e un’aggiunta per vere modaiole incallite. Tutti questi modelli hanno in comune un dettaglio chic che migliorerà incredibilmente la figura, sfinandola all’istante.

Qualche piccolo trucco da non trascurare

Un buon outfit aiuta tantissimo nel delineare la propria silhouette. D’altronde, lo dimostrano pure le tante professioniste incaricate di studiare l’abbigliamento giusto per persone note che ogni giorno devono apparire in televisione o in fotografia.

Quest’incredibile gonna che moltissime amano slancia la figura e regala una silhouette da urlo. E gli stessi accessori, troppo spesso trascurati, aiutano a ridurre il girovita e farci sembrare più snelle, come dimostra questa popolarissima cintura.

Che il tacco regali qualche centimetro di più è cosa abbastanza nota, ma come dimenticare le sofferenze provocate da un’intera giornata sui tacchi? Per questo esistono tutte queste scarpe per chi sa cosa vuol dire essere moda, ma senza rinunciare alla comodità.

La sfida più impegnativa è riuscire a mantenere queste premesse anche con uno dei soprabiti più usati da sempre: il cappotto.

Come sentirsi subito alte e slanciate con 4 cappotti e un’aggiunta per vere modaiole

Chi è stanco del solito modello o vuole semplicemente ottenere visivamente qualche centimetro in più deve puntare sulle frange. Questo particolare allunga verticalmente la figura e aggiunge un po’ di brio all’outfit invernale. Ecco una selezione di 4 modelli che spopolano fra le vere appassionate di moda.

il cappotto teddy con frange: caldissimo e morbido, questo modello è arricchito da lunghe frange poste all’altezza dei polpacci;

il modello a vestaglia ricoperto da frange. Questo cappotto ha una cintura in vita, proprio come una vestaglia. A impreziosirlo è tutta una fascia centrale interamente ricoperta da frange. Si tratta del modello migliore per allungare la figura;

il cappotto in pelle: che la pelle sia la rivoluzione del momento è noto a tutti. Aggiungere le frange è il vero tocco da maestri;

non trascuriamo nemmeno le frange alla fine delle maniche. Questo dettaglio aggiunge ancora più verticalità all’intero look.