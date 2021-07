Per rendere l’abitazione incredibilmente più bella non serve spendere un occhio della testa, ma basta avere le giuste idee. Nel giardino i protagonisti di questa bella stagione sono certamente i fiori. Tra qualche tempo, tuttavia, questi inizieranno a sfiorire e a perdere la loro bellezza. Il Team di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa vuole allora mostrare che per abbellire casa in economia bastano queste soluzioni creative e un riciclo furbissimo.

I protagonisti sono infatti proprio i fiori, che è possibile seccare e usare in casa per decorare gli spazi in tanti diversi modi. Ecco una selezione delle idee migliori per usare i fiori secchi del giardino e impreziosire l’abitazione.

Posizionare i fiori sotto campana

Mettere i propri fiori secchi sotto una campana è uno dei modi migliori per decorare tavoli e soprammobili. Sono molti i negozi che vendono quest’oggetto di arredo che possiede normalmente una base in legno e, appunto, una campana in vetro. Questo materiale preserverà tutta la bellezza dei fiori e li custodirà come se fossero gioielli preziosi. Un altro vantaggio, inoltre, è che non occorrerà doverli spolverare rischiando di danneggiarli.

I fiori in candela o nel sapone

La Redazione ha pensato anche ai fiori più piccoli tra cui piccole viole, margherite, lavanda, campanula e fiorellini di campagna. Questi sono tutti perfetti per realizzare bellissime candele da decoro o saponi solidi per il bagno e nulla impedisce anche di poterli regalare.

I fiori in corona

La Redazione ha parlato di questa tendenza di posizionare i fiori su sottili anelli dorati da posizionare sulle pareti di casa. Si tratta di una moda che spopola sui social principali e che coinvolge un numero sempre maggiore di persone. Lo stile è pienamente bohemien e stupirà chiunque!

Con i fiori secchi del giardino è possibile anche fare una cornice verde o un erbario sospeso. Mettere sotto vetro e incorniciare i propri fiori è un modo per mantenere intatta tutta la loro bellezza.

Chiaramente, poi, con i fiori secchi si possono fare anche i bouquet, piccole composizioni che hanno il vantaggio di aver bisogno di pochissime cure. Non occorrerà cambiare l’acqua o avere a che fare con gli insetti. Insomma, i bouquet secchi sono bellissimi nei loro grandi vasi.

L’ultimo modo è anche il più semplice, consiste nell’appendere singolarmente i fiori sulle pareti della testata del letto. È possibile bloccarli con strisce led luminose, sottili corde di spago e anche con uno scotch colorato volutamente visibile.