Capita a tutti di avere una giornata storta, un momento di sconforto e una serata di tristezza. È normale e passeggero, ma la cosa più importante è cercare il modo di mandare via questo stato d’animo. Potremmo fare una passeggiata, andare in palestra, uscire con gli amici, leggere un libro o guardare una serie tv. Potremmo dedicarci al nostro hobby preferito e perché no, magari cucinare. Si dice infatti che passare del tempo ai fornelli sia un’ottima strategia per cacciare via malinconia e umore nero, perché dona una certa tranquillità.

Che sia vero oppure no, lo si può scoprire soltanto provandolo noi stessi. Per non parlare poi di mangiare, uno dei maggiori piaceri al Mondo, che allontana i brutti pensieri e porta gioia e allegria.

Perché stiamo parlando di cibo e cucina? Perché oggi vogliamo suggerire ai nostri Lettori alcune ricette scacciapensieri che allieteranno le serate invernali.

Altro che purè, ecco le 4 strepitose ricette a base di patate che rallegrano le serate più nere

Ci bastano delle patate e alcuni ingredienti che tutti abbiamo già in cucina per realizzare questi fantastici manicaretti adatti per ogni portata.

Come aperitivo, antipasto, contorno o piatto principale, ecco che le nostre ricette soddisferanno ogni esigenza in pochissimi minuti.

Il nostro primo suggerimento riguarda le frittelle con patate e tonno, che stimolano l’appetito e si offrono agli ospiti insieme ad un buon prosecco.

Passiamo ora ad un’idea molto originale e che rompe le regole dei classici panini: il toast di patate, semplicissimo da preparare seguendo questa deliziosa ricetta.

Se le frittelle aprono il pasto e i toast sostituiscono un pranzo veloce, diremmo che mancano il contorno e il secondo per cena. Nessun problema, abbiamo già tutto pronto.

Multiuso

Per un piatto unico e irresistibile, abbiamo già parlato dello sformato di patate morbido e filante ripieno di scamorza e fesa di tacchino. Un’idea salva cena, da farcire anche con qualsiasi ingrediente che troviamo in casa.

Andiamo adesso alla quarta ricetta, da gustare sia come portata principale che come contorno in base a cosa decidiamo di aggiungere.

Si tratta del pasticcio di patate, da fare al forno o in padella aggiungendo del formaggio. Basterà tagliare le patate a fette di medio spessore e ricoprirle con della scamorza, mozzarella o altro a nostra scelta. Possiamo anche aggiungere del prosciutto, del salame o ciò che vogliamo, così da fare un piatto completo.

Rompiamo le regole e prepariamo qualcosa di facile ma molto sfizioso. Altro che purè, ecco le 4 strepitose ricette a base di patate che rallegrano le serate più nere e salvano pranzi e cene.