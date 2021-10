La stagione autunnale vuole l’utilizzo di capi caldi e confortevoli e di tessuti super comodi. Questo sembra valere anche per scarpe e accessori. Le borse autunnali, ad esempio, oltre a essere capienti e abbastanza spaziose, presentano colorazioni neutre e materiali particolarissimi.

Tutto questo vale anche per la borsa in suede del momento. Morbidissima al tatto e color castagna, ecco la borsa regina dell’autunno da avere subito in almeno una di queste varianti, tutte super glam. Si tratta di un modello già famoso dallo scorso anno, proprio come questi stivali spartani e grintosi tornati di moda direttamente dal 2020.

Che cos’è la borsa suede e perché sta benissimo con tutto

Si tratta della borsa scamosciata, dalla texture molto simile al velluto o a questo tessuto che molte hanno in armadio e scambiano erroneamente per velluto. Quest’anno sono aumentate le varianti in cui è possibile acquistare il modello, nonostante la palette di colori sia ancora quella tipicamente autunnale. Per questo bisognerebbe averne almeno una nella classica colorazione marrone intenso.

La prima interessante proposta di borsa in suede color castagna è il modello a marsupio. Si tratta di un piccolissimo bauletto da portare direttamente in vita grazie a cinta e morsetto.

Chi non riesce a rinunciare alle borse spaziose non può perdersi la versione shopping bag in suede, da spalla e con manici molto sottili.

Altro modello estremamente chic è quella a cartella, da portare a tracolla e riempire di documenti o di oggetti personali.

Davvero morbidissima al tatto e color castagna ecco la borsa regina dell’autunno da avere subito

Sempre spaziosa è la tot bag scamosciata, un modello quasi trapezoidale con manici abbastanza sottili e in pelle. Questo tipo di borsa è perfetta con outfit meno impegnativi e per la città.

Per le ragazze più giovani il consiglio è di puntare sul secchiello scamosciato, super pratico e ideale per un aperitivo con gli amici.

E poi il modello con frange, la tracolla con catene e il bauletto.

Come abbinarla nell’outfit giusto

Per quanto riguarda, invece, gli abbinamenti, ognuna di queste borse in suede è perfetta con blazer oversize e cappotti leggeri.

Per le scarpe, il consiglio è di puntare su materiali opachi o sullo stesso tessuto scamosciato, tanto rasoterra che con tacco alto.

Nel primo caso basterà puntare su scarpe tipicamente autunnali come questi 2 modelli senza lacci all’inglese che regalano eleganza e stile a bizzeffe.