A volte affidarsi al riciclo e al fai da te è la soluzione migliore e più economica di risolvere i problemi. I fondi di caffè, in particolare, sono un ottimo rimedio della nonna contro una bella scocciatura.

Un rifiuto dai mille usi alternativi

Buttare i fondi di caffè è davvero uno spreco inutile: possono infatti essere riutilizzati in una miriade di maniere. C’è chi li sfrutta per concimare le piante e chi li trasforma in un ottimo scrub per la pelle. Addirittura coi fondi di caffè si può preparare un dolce goloso, economico e pieno di nutrienti preziosi.

Tra i rimedi della nonna che utilizzano il caffè ne esiste anche uno particolarmente utile in primavera. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, viene voglia di mangiare sul terrazzo e in giardino, o magari di fare un bel pic nic. Ma ecco che, attratte dal cibo, arrivano anche le vespe. Da un lato, questi insetti non sono poi così spaventosi: infatti usano il pungiglione solo se si sentono minacciati. Dall’altro lato, possono essere fastidiosi. Inoltre è meglio evitare che creino un nido in giardino o in casa.

Per liberarsi delle vespe, tuttavia, non bisogna ucciderle con prodotti chimici (peraltro spesso alquanto costosi). Esistono infatti tante soluzioni naturali per allontanare gli insetti. Per esempio c’è una pianta dalle proprietà repellenti che, in più, elimina i cattivi odori. Per quanto riguarda le vespe, il caffè sarebbe un ottimo rimedio della nonna. Infatti, questi insetti ne detestano l’odore. Vediamo dunque come sfruttare questo trucchetto.

È davvero intelligente la ragione per cui tanti riciclano fondi di caffè e tazzine per risolvere un problema fastidioso

Per sfruttare il potere repellente dei fondi di caffè basta distribuirli in diverse ciotoline e lasciarle nei punti in cui si trovano le vespe. Chi vuole può anche dar fuoco alla polvere di caffè (facendo attenzione a non bruciarsi). In questo modo, il piacevole aroma si diffonderà facilmente e allontanerà le vespe. In alternativa, grazie al fai da te, si possono combinare due idee di riciclo diverse per ottenere un risultato ancora migliore. Infatti, è davvero intelligente la ragione per cui salvare le vecchie tazzine, oltre ai fondi di caffè: si possono creare delle candele profumate per scacciare le vespe e decorare la casa.

Basterà procurarsi:

fondi di caffè;

circa 300 grammi di cera da sciogliere;

tazzine da caffè (anche vecchie o sbeccate);

stoppini.

Procedimento

Ecco come creare le candele al caffè:

sciogliere la cera a bagnomaria; quando la cera è completamente sciolta, allontanare il pentolino dal fuoco e versarvi all’interno i fondi di caffè; mescolare bene i due ingredienti; fissare uno stoppino in ogni tazzina in modo che resti in posizione verticale; versare la cera nella tazzina fin quasi all’orlo.

Con questo procedimento semplicissimo si otterranno delle candele graziose e profumate di caffè, perfette come centrotavola per una cena in giardino. Non solo decoreranno l’ambiente, ma terranno alla larga le vespe.

