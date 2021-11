Il rischio di infarto e ictus passa attraverso il livello del colesterolo nel sangue. Gli studi medici degli ultimi decenni dimostrano come un eccessivo accumulo di colesterolo cattivo (LDL) nel sangue possa favorire l’aterosclerosi. Questa condizione porta ad un accumulo di grassi nei vasi sanguigni che nel tempo può provocare un restringimento. Questo restringimento può arrivare a creare un tappo che impedisce al sangue di passare. Delle conseguenze dell’aterosclerosi ne parliamo in questo articolo: “Le avvisaglie della terribile aterosclerosi arrivano con questi segnali e portano queste gravi conseguenze”

Tenere sotto controllo il colesterolo cattivo è perciò quasi un obbligo per chi vuole tenere lontani rischi di patologie cardiovascolari. La prevenzione passa attraverso sane abitudini di vita e alimentari. La scienza ci ha rivelato in questi anni che fare attività fisica regolare, può essere di grande aiuto contro l’ipercolesterolemia. Lo stesso vale per l’alimentazione. Un regime alimentare sano può evitare l’accumulo di grassi nel sangue. Per esempio si può ridurre colesterolo e rischio d’infarto senza farmaci in un modo gustoso che pochissimi conoscono.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

L’unico modo per tenere veramente sotto controllo il colesterolo cattivo e i trigliceridi

Ma come scoprire se si ha il colesterolo alto? Attraverso una semplice analisi del sangue si può conoscere il livello del colesterolo totale, di quello cosiddetto cattivo (LDL) e di quello buono (HDL). Inoltre si viene a conoscenza dei livelli di trigliceridi nel sangue. Queste analisi andrebbero fatte almeno una volta all’anno. La donazione del sangue è un modo semplice, gratuito e anche etico.

Donare il sangue fa bene al donatore per tre motivi. Grazie alla donazione si ha un una volta all’anno un’analisi completa dei valori nel sangue. Con l’analisi del sangue non si misurano solo il colesterolo ma anche glicemia e i trigliceridi. Inoltre si hanno anche esami ematochimici e di controllo del sistema epatico, renale e metabolico ed i test infettivologici per sifilide, epatiti e HIV. Gli esami sono totalmente gratuiti e questo fa del donatore il cittadino più controllato a spese dello Stato. Inoltre, chi dona non solo tiene sotto controllo la sua salute ma aiuta la salute di altri.

Come si svolge la donazione

Quindi l’analisi del sangue è l’unico modo per tenere veramente sotto controllo il colesterolo cattivo e i trigliceridi. La si può fare gratuitamente donando sangue. Donare è facilissimo, molto veloce e sicuro. Si può prendere contatto con uno dei moltissimi centri trasfusionali presenti in Italia o rivolgersi a una delle associazioni di volontari. Una volta superato il colloquio medico, necessario per chi dona la prima volta, poi donare sarà semplicissimo. Si prende appuntamento al centro trasfusionale e una volta arrivato si compila un modulo per attestare la nostra buona salute. L’operazione di prelievo dura circa 10 minuti ed è assolutamente indolore. Il massimo del quantitativo di sangue prelevato per legge è di 450 ml.

Il lavoratore che dona sangue ha diritto alla giornata di riposo. Nel giorno di permesso il dipendente manterrà l’intera retribuzione che sarà pagata dal datore di lavoro.

Approfondimento

Senza questo frutto si rischiano aumento di peso e diabete, colesterolo e ipertensione