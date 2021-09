L’aterosclerosi è una delle patologie più diffuse anche a causa di uno stile di vita sempre più stressante e teso a favorire questa malattia. L’aterosclerosi, più comunemente conosciuta come arteriosclerosi, si manifesta nelle arterie dell’apparato cardiocircolatorio. Se le avvisaglie della terribile aterosclerosi arrivano con questi segnali potrebbero portare a gravi conseguenze per chi le subisce.

Le cause dell’aterosclerosi sono note. Le arterie, le cosiddette autostrade dell’apparato circolatorio, subiscono un progressivo irrigidimento. Questo irrigidimento avviene naturalmente nel tempo a causa dell’avanzare dell’età. Più si invecchia e più le arterie perdono di elasticità. L’aterosclerosi consiste nella formazione di placche che si depositano sulle pareti delle arterie. Il progressivo accumulo delle placche può portare ad una parziale occlusione dell’arteria. Quando la placca si rompe può portare a un’occlusione totale. Se la placca staccata crea un tappo, impedisce lo scorrimento del sangue nell’arteria. Questo evento porta alla trombosi arteriosa, con esiti gravissimi per chi la subisce.

La trombosi è il primo segnale dell’aterosclerosi. Quando arriva la trombosi, l’accumulo delle placche è in atto da tempo. Le conseguenze potrebbero essere infarto al cuore o ictus al cervello. Non è facile capire se un’arteria si sta progressivamente chiudendo. Lo si scopre nel momento in cui si verifica l’occlusione e si scatena l’infarto o l’ictus.

Questi si manifestano in modo differente. Alcuni sintomi dell’infarto sono affanno improvviso, dolore toracico, sudorazione fredda, debolezza improvvisa. I sintomi dell’ictus sono mal di testa, formicolio o mancanza di sensibilità a un braccio o a una gamba, difficoltà di linguaggio e di vista.

Conoscere le cause che favoriscono l’aterosclerosi aiuta a combattere questa malattia. Tuttavia, non bisogna correre a conclusioni affrettate e per avere una diagnosi corretta, rivolgersi al medico è d’obbligo.

Come scritto sopra, in genere questa patologia è causata dall’avanzamento dell’età. Ma ci sono dei fattori che ne possono scatenare gli effetti anche in età adulta. Per esempio, i livelli elevati di colesterolo nel sangue e l’ipertensione arteriosa. Ecco perché sono assolutamente vietati questi cibi per combattere tiroide, colesterolo, ipertensione e per perdere peso. Il fumo e il diabete mellito sono altri due fattori che possono fare insorgere questa malattia anche in età giovanile.

La prevenzione all’aterosclerosi si può fare attraverso uno stile di vita salutare. Non si può impedire la perdita di elasticità delle arterie a causa dell’invecchiamento, ma si può evitare di favorire la patologia in età adulta. Aiuta moltissimo adottare una sana alimentazione e fare molta attività fisica. Per esempio, non tutti sanno che il consumo regolare di un particolare frutto diminuisce i rischi d’ictus e di infarto.

