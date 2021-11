Molti coltivano l’erica per i suoi fiori bellissimi ma pochi sanno come moltiplicarla senza spendere soldi

L’Erica è una tra le protagoniste della stagione fredda. Proprio quando alberi e arbusti appaiono spenti e smorti questa comincia a fiorire donando colore e bellezza ai giardini. Si tratta di un arbusto sempreverde molto diffuso anche per via della semplicità che caratterizza la coltivazione.

Quando si parla di Erica, di solito si tratta del genere Calluna acquistabile da agosto fino a novembre anche nei supermercati.

La coltivazione potrà avvenire sia in vaso che in piena terra, resiste bene anche in zone all’apparenza ostili. Sarà sufficiente sistemarla in pieno sole nelle zone del Nord Italia e in mezz’ombra al Sud.

Gli unici fattori importanti, tuttavia, sono il pH che dovrà essere acido e il drenaggio perfetto.

Infatti, come la maggior parte delle piante non tollera ristagni idrici e il marciume radicale potrebbe esserle fatale. La meravigliosa fioritura che avverrà tra settembre e novembre invoglierà molti ad acquistare nuove piantine. Ma se invece di spendere altri soldi si decidesse di riprodurre l’Erica già esistente?

Se si possiede già una pianta di Erica sarà possibile replicarla senza eccessiva fatica. Bisognerà solamente avere un po’ di pazienza dal momento che il periodo giusto per la moltiplicazione è maggio.

L’Erica, infatti, si potrà riprodurre per propaggine in piena ripresa vegetativa. Il procedimento sarà il medesimo utilizzato per la Camelia, occorre scegliere il ramo più sano e rigoglioso che si sporge all’esterno.

Dopo aver scavato una piccola buca prendere il ramo e piegarlo verso il suolo. Fissare a questo punto la parte centrale con delle forcelle in ferro. Ricoprire il tutto con della terra lasciando fuoriuscire la parte finale del ramo e cercare di mantenere il più possibile umida la zona.

Durante il periodo estivo il ramo così sotterrato emetterà delle nuove radici e in autunno si potrà procedere alla messa a dimora della nuova piantina.

Infatti, dopo averla staccata dalla pianta madre potrà essere sistemata in vaso o in piena terra.

Sicuramente non sarà una operazione rapida ma con un po’ di pazienza sarà possibile riprodurre semplicemente l’Erica. Infatti molti coltivano l’erica per i suoi fiori bellissimi ma pochi sanno come moltiplicarla senza spendere soldi.

