Ora che l’inverno si avvicina, il problema delle mani secche e screpolate si fa sempre più presente. Di certo non da poco, considerando come, in casi estremi, possa portare a dolore e arrossamento. Prendere le necessarie cure e le dovute precauzioni è fondamentale per evitare brutte esperienze.

Tuttavia, in tanti spendono somme considerevoli provando creme per le mani poco efficaci nel breve termine oppure per nulla. In alcuni casi, addirittura, potrebbero andare a peggiorare la situazione. Sebbene si tratti di un rimedio della nonna, che non può in nessun modo sostituire la terapia medica, questo metodo sconosciuto potrebbe fare la differenza. Mai più creme costose per le mani dopo aver scoperto questa benedizione per la pelle screpolata. Se siamo incuriositi e vogliamo conoscerne a riguardo, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Mai più creme costose per le mani dopo aver scoperto questa benedizione per la pelle screpolata

Si tratta di una sostanza largamente usata nell’industria del cosmetico nei campi più disparati. Pochi sanno, tuttavia, che è possibile applicarla direttamente sulla pelle. Stiamo parlando della vaselina bianca.

Nonostante non sia di estrazione naturale, il suo potenziale è noto a molti. Tuttavia, se ne siamo allergici è assolutamente da evitare.

Perché è così efficiente

Rispetto ad altre creme per mani è più densa, ma è proprio questa una delle sue più importanti qualità. Infatti, questa sostanza crea uno strato protettivo per la pelle contro il freddo ed il vento. Allo stesso tempo, idrata la pelle screpolata.

Dove possiamo trovare l’unguento?

La vaselina bianca è semplice da trovare. La scelta sui negozi online è davvero vasta, dato che è venduta da tantissime aziende. Potremo trovarla anche in alcuni negozi di tatuaggi, in quanto viene spesso utilizzata per proteggere la pelle tatuata dagli agenti esterni. Altrimenti, cerchiamo nei negozi di prodotti sanitari o in farmacia. Lì faremo di sicuro bingo. Tuttavia, diamo un occhio alle proprietà del prodotto che andiamo a comprare. L’ideale sarebbe trovarne un tipo non profumato e puro.

Altre accortezze per le mani screpolate

Concludiamo con un piccolo, ma valido consiglio. Se durante la stagione fredda le nostre mani tendono a seccarsi molto, esiste un rimedio semplicissimo. Utilizziamo dei guanti ben imbottiti e resistenti a vento, freddo e umidità. In tal modo proteggiamo le mani dagli agenti esterni che causano le screpolature.

