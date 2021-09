Lunga vita ai rapporti di ciascun segno zodiacale grazie a queste affinità di coppia

Ognuno di noi si sarà chiesto se il proprio partner fosse effettivamente quello giusto. Tante volte, infatti, ci si accorge di essere completamente incompatibili con la persona che si è scelta. Non a caso, le incomprensioni sia sul piano caratteriale che sentimentale, rendono difficile la convivenza e provocano sofferenza. Semmai, avremo scelto il tipo sbagliato, quindi per la prossima volta, potremo consultare l’oroscopo. Quindi, potremo sapere se ci sono segni che fanno più al caso nostro e che possano garantirci una maggiore felicità. Sicché, in generale, se crediamo nelle stelle, possiamo pensare che l’altra parte della mela sia rappresentata da un segno in particolare. Qui capiremo, proprio, come più lunga vita sia assicurata ai rapporti di ciascun segno zodiacale, grazie a queste affinità di coppia. Occupiamocene, dunque, esaminandole segno per segno.

Le affinità per i segni di terra

I segni di terra, ossia Capricorno, Toro e Vergine, cercano solidità nella relazione di coppia. Per il Capricorno, l’affinità può essere con il Toro, di cui apprezza la tendenza a relazioni tranquille. Ma con i Pesci, per la loro dolcezza, e con lo Scorpione, per la sua passionalità e il suo essere intrigante. Passiamo al Toro, i cui segni compatibili sono la Vergine, il Cancro e la Bilancia. Ultimo segno di terra, la Vergine, tende a trovarsi bene con lo Scorpione con cui condivide bene la sessualità. Vincente è anche il binomio: Vergine-Acquario.

Le affinità per i segni d’acqua

Passiamo ai segni di acqua che differiscono tutti tra loro. Ebbene, i partner ideali per i Pesci, sognatori, romantici e timidi, sono il Toro, il Cancro e l’Acquario. Per il Cancro, invece, sensibile e spesso soggetto a sbalzi d’umore, l’affinità di coppia scatta con Toro e Vergine, in cui cerca sicurezza. Sul piano passionale, è compatibile anche con Leone e Scorpione. Infine, abbiamo lo Scorpione, pungente come pochi, molto sensuale e drastico. Il partner giusto è la Vergine o il Capricorno, ma non mancano legami anche con l’Ariete, segno anch’esso passionale.

Lunga vita ai rapporti di ciascun segno zodiacale grazie a queste affinità di coppia

I segni d’aria sono tipicamente avventurosi, curiosi e dinamici. In generale, i partner migliori per Acquario, Gemelli e Bilancia sono i segni di fuoco. Ad esempio, l’Acquario, si trova bene con i Gemelli, ma anche con l’Ariete e con il Toro. I Gemelli, poco affidabili a livello sentimentale e spesso inafferrabili, trovano un compagno ideale nell’Ariete e nella Bilancia. Il primo è un segno forte e tende a prevaricarli e il secondo, all’opposto, è accondiscendente. Infine, la Bilancia, trova l’amore nel suo opposto, cioè nell’Ariete, principalmente.

Affinità per i segni di fuoco

Arriviamo ai combattenti e temibili segni di fuoco. Questi, stanno bene tra loro o con i segni d’acqua, ad eccezione dello Scorpione. Vediamo, dunque, nello specifico quali sono i partner ideali per Ariete, Leone e Sagittario. Gli Ariete, generosi, impulsivi, passionali ed molto schietti, trovano il loro compagno ideale nel Sagittario e nel Leone. Tuttavia, possono fare coppia anche con i Gemelli e con il Toro, capaci di far fronte al loro temperamento. Veniamo al Leone, onesto ed egocentrico, ha affinità con: Bilancia, Ariete e Pesci. Infine, abbiamo il Sagittario che è avventuroso, scattante e nomade. Esso rinviene il suo partner ideale nell’Ariete. Non sono rare, però, le relazioni anche con Gemelli, Bilancia e Acquario.

