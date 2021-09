Obesità, scarsa attività fisica, scarso consumo di frutta e verdura sono i fattori che scatenano più facilmente l’insorgenza di vari tumori addominali. Fra questi c’è quello pericolosissimo al pancreas che ogni anno colpisce quasi 14.000 persone in Italia. Vediamo qual è lo stile di vita da seguire e quali sono gli alimenti da preferire per attuare una prevenzione significativa. Soprattutto nel caso in cui ci siano storie pregresse in famiglia riguardanti il pancreas.

Gli uomini fumatori sono tra i più colpiti

La predisposizione familiare pesa per il 10%, tra coloro che soffrono di problemi al pancreas. Lo si legge nelle linee guida dedicate al carcinoma del pancreas stilate dalla Federazione AIOM che associa i medici oncologi italiani. Questa neoplasia purtroppo vanta un triste primato: solo l’8,1% dei malati sopravvive oltre i 5 anni di vita e solo il 3% oltre i 10 anni. Questa è una neoplasia con una significativa crescita fra gli uomini, soprattutto tra i fumatori.

Una ghiandola vulnerabile che si riduce nel tempo

Anche i nostri pet come cani e gatti sono vittima del tumore al pancreas. E anche per loro la dieta quasi vegetariana, con impiego di pesce invece che di carne, è una buona arma di prevenzione. Quando accusiamo bruciori al lato sinistro del nostro addome, accompagnati a malessere e inappetenza, dobbiamo pensare a non stressare il nostro pancreas. Questa ghiandola che pesa non più di 100 grammi ed è lunga non più di 15 centimetri, si riduce di volume col passare degli anni. Ma ecco gli alimenti per lenire le infiammazioni addominali ed evitare un cancro al pancreas. Sono principalmente alimenti di origine vegetale.

La verdura amica del pancreas

Tutta la frutta e la verdura sono sicuramente utili per il buon funzionamento del nostro organismo. Ma alcuni sono particolarmente adatti per il buon funzionamento del pancreas, perché contengono particolari sostanze. Fra le verdure che troviamo tutto l’anno, abbiamo il sedano che contiene apigenina. È una sostanza contenuta in quantità apprezzabili nel sedano: uccide le cellule tumorali del pancreas perché inibisce un particolare enzima nell’insorgenza delle neoplasie di questo organo.

Ecco gli alimenti per lenire le infiammazioni addominali ed evitare un cancro al pancreas

Anche i carciofi sono utili, per l’elevato contenuto di apigenina e luteina, che fanno ‘piazza pulita’ dei radicali liberi. Accompagniamoli al tofu o ai legumi che sono una fonte di proteine ideale. Carne, uova, latte e derivati, infatti, complicano il lavoro del pancreas: lo costringono a produrre più enzimi necessari per la digestione e peggiorano i disturbi.