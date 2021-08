In astrologia, per chi ci crede, c’è sempre un segno maggiormente predisposto ad amare, a fare soldi, a godere cioè degli astri favorevoli. Secondo gli astrologi, la fortuna e le vincite ai vari giochi, potrebbero essere correlate al segno zodiacale. Non di rado, infatti, ci capita di conoscere persone che vincono spesso al gioco e che quindi giocano abitualmente. Pensiamo anche che, se noi giocassimo con la stessa frequenza, finiremmo per sperperare una fortuna! Per lotteria si intende, in generale, ogni sorta di giochi, quali: il lotto, lotterie e giochi vari. A questo punto, ecco svelati i 3 segni zodiacali con più possibilità di vincere alla lotteria. Ma vediamo quali sono questi fortunati.

Ecco svelati i 3 segni zodiacali con più possibilità di vincere alla lotteria

Secondo gli esperti, i 3 segni zodiacali che hanno più possibilità di vincere alla lotterie e ai giochi vari, sono i seguenti. Anzitutto, abbiamo l’Ariete, segno che ama l’avventura e le sfide. Per questo, si attiva, anche strenuamente, per cercare la fortuna in tutti i campi. Quindi, in giochi, affari, relazioni, non si ferma fino a quando non ottiene ciò che vuole. Per molti esperti, è tra i segni più fortunati dello Zodiaco. Inoltre, è un segno molto intuitivo, nel senso che, anche quando sceglie un biglietto della lotteria, non lo fa a caso. Lo fa, secondo una precisa logica. In definitiva, si tratta di un segno ricco di passione; una passione che usa in tutte le cose che fa, credendoci per davvero.

Gli altri due segno zodiacali che secondo gli esperti hanno più possibilità di vincere

Tra i 3 segni vincenti, abbiamo il Leone. Si tratta di un segno, molto sicuro di sé, che quando decide di vincere, in qualche modo, ci riesce sempre. Per lui vincere è la regola ed è per questo che, molte volte, suscita l’invidia degli altri segni. Tutti gli appartenenti ad esso, sono alla continua ricerca di denaro, gloria e ammirazione. In questa ricerca, sembra non trovino ostacoli. La fortuna del Leone sta per lo più nel suo modo di essere. Ciò in quanto fa di tutto per imporre le sue idee e farle rispettare. Per questo, riceve supporto e ammirazione soprattutto da parte chi lo ama e lo circonda. Il terzo segno fortunato è il Capricorno. Si tratta di un segno molto pragmatico, che attiva piani e strategie per ottenere la vittoria. Pianificando e puntando all’obiettivo con raziocinio, spesso ci riesce. La fortuna di questo segno e della sua capacità di vincere, molto probabilmente gli derivano dalla sua magnanimità. Infatti, delle vincite fa, spesso, beneficienza.