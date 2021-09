La pasta con le zucchine è un piatto che presenta poche calorie e tantissimo gusto. Ci sono tante varianti e molti ingredienti da associare e alcuni usano addirittura la panna per amalgamare. Non è il nostro caso, dato che noi di ProiezionidiBorsa vogliamo rispettare i dettami della cultura gastronomica mediterranea e, dunque, usare poca panna.

Il piatto in questione è perfetto per settembre, perché, grazie alla menta, è abbastanza fresco e ci ricorda l’estate appena passata. Con le zucchine la menta ci sta a meraviglia, ma oggi vorremmo proporre al Lettore un’alternativa e un ingrediente in più.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La sperimentazione è molto importante in cucina, dato che riesce a farci gustare dei piatti che presentano dei sapori poco conosciuto. Infatti, ecco l’ingrediente segreto per preparare un sugo alle zucchine eccezionale che stupirà tutti.

Ingredienti

150 grammi di pasta;

60 grammi di pistacchi;

2 zucchine verdi;

qualche foglia di menta;

1 tuorlo d’uovo;

sale e pepe.

Preparazione

Per preparare questo sugo serve un po’ di tempo.

Questa prelibatezza, data la presenza del pistacchio, si narra che provenga dalla sapienza delle nonne siciliane. Dunque, per prima cosa, cominciamo proprio dal pistacchio. Cerchiamo di pulirli tutti per bene e li inseriamo in un mixer. Non ci serviranno dei pezzi troppi piccoli, quindi lasciamo il mixer lavorare per una decina di secondi al massimo.

Conserviamo in una ciotolina i nostri pistacchi sbriciolati e andiamo a occuparci delle zucchine. Le laviamo per bene e le tagliamo a rondelle molto sottili.

Mettiamo un filo d’olio e aggiungiamo le zucchine, prendiamo anche un cucchiaio d’acqua per evitare che si brucino. Il tempo di cottura dipende dalla grandezza delle zucchine. La cosa migliore da fare in questi casi è assaggiarle.

Ecco l’ingrediente segreto per preparare un sugo alle zucchine eccezionale che stupirà tutti

Se le vogliamo un po’ croccanti, dobbiamo evitare di mettere il sale in questo momento. Impediremo così la fuoriuscita della loro acqua. Nel frattempo, mettiamo l’acqua sul fuoco. Se vogliamo velocizzare l’ebollizione, possiamo seguire questo consiglio. A questo punto, buttiamo il sale e poi la pasta. La scoliamo al dente e nel frattempo prepariamo il sugo.

Uniamo le zucchine ai pistacchi, tagliuzziamo sopra le foglie di menta e ci versiamo il nostro tuorlo d’uovo. Ora, versando la pasta nel contenitore del sugo, vedremo che il calore della pasta formerà una bella cremina, questo grazie alla presenza dell’uovo. Il piatto è pronto, buon appetito!

Approfondimento

Attenzione, con questo sale la pasta è da buttare.