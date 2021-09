Per chi crede nell’oroscopo, la fine del mese di agosto e l’inizio di un nuovo mese, rappresenta un momento cruciale. Sì, perché può segnare l’inizio di nuove opportunità. Infatti, già con l’inizio del mese, ci sono nuovi segni zodiacali baciati dalla fortuna e “la ruota” potrebbe girare. Vediamo, in particolare, quali sono i numeri che ognuno di noi potrebbe utilizzare per tentare la fortuna al gioco. Ma, prima di avventurarci, specifichiamo che sono questi i numeri fortunati del mese di settembre per ciascun segno zodiacale. Partiamo dalla Vergine, che inizierà il mese con delle turbolenze nel rapporto di coppia che, poi, verranno superate. Il suo numero fortunato si traduce anche in un consiglio che le viene rivolto, che è: viaggiare. Esso è contraddistinto dai numeri 23 e 34, il primo valevole per la smorfia napoletana e il secondo per quella moderna.

Sono questi i numeri fortunati del mese di settembre per ciascun segno zodiacale

Passiamo ai numeri fortunati per l’Ariete. Per essi, specialmente nella seconda decade del mese, potrebbero esserci questioni spinose da affrontare. In ambito lavorativo, invece, va tutto a gonfie vele, perché è arrivato il momento di riscuotere. Quindi, settembre, nei diversi ambiti, dovrebbe essere proprio il mese della svolta. Sicché, i numeri fortunati sono 13, ad indicare le vittorie da ottenere e 12 i traguardi raggiunti.

Veniamo, adesso al Toro. A settembre, finalmente, si risolveranno tutti i problemi economici e i progetti, anche sentimentali, troveranno realizzazione. I suoi numeri fortunati sono il 62 e il 10. Siamo alla volta dei Gemelli, per cui settembre sarà un mese di contrasti, dove occorrono grande impegno e concentrazione. Sì, perché ogni difficoltà nasconde in sé un’opportunità di crescita. I numeri sono il 66, che nella smorfia napoletana significa passeggiata, e il 32 che significa leggere un buon libro per distendersi. Veniamo al Cancro, per il quale il mese di settembre inizia con tante nuove opportunità. Tuttavia, anche i sacrifici fatti in precedenza, saranno ripagati. Per questo segno, i numeri sono: 5 e 90.

Ed ecco gli altri segni

Vediamo cosa accade al Leone, per il quale l’estate è stata positiva e movimentata. I suoi numeri da giocare sono il 9 e il 46. Poi, è la volta della Bilancia, che ha vissuto momenti pesanti in estate ma che viene accolta positivamente da settembre. Essa riuscirà ad allontanare i pensieri negativi e a ritrovare la sua forza interiore. In questo percorso, lo sport dovrebbe rivelarsi un valido alleato. Quindi, i suoi numeri sono il 66 che significa, nella smorfia moderna: nuotare in piscina e l’80, che significa, in quella napoletana: giocare a tennis.

Scorpione: anch’esso con un’estate difficile, si prepara ad un futuro migliore, lasciandosi la negatività alle spalle. I suoi numeri fortunati sono il 41 e l’8. Passiamo al Sagittario, che dovrà lavorare duro e sarà sottoposto a molti stress. Quindi, i suoi numeri sono 66, che significa una passeggiata e il 70, indicativo dell’allenamento in palestra. Per il Capricorno, poi, sarà un mese favorevole, specie in ambito lavorativo. I numeri fortunati sono: il 45 e il 25.

Per l’Acquario, i numeri su cui puntare a settembre sono: 46 e 9. Per esso, si stanno facendo strada situazioni positive, che troveranno maggiore e più positivo sviluppo. Infine, abbiamo i Pesci, che questo mese avvertiranno un po’ di stanchezza e un certo stress da rientro. Quindi, è fondamentale per essi eliminare le tossine, attraverso lo yoga, che è contraddistinto dal numero 9 nella smorfia napoletana. Poi c’è l’84, che è il numero di posture dello Yoga.

Approfondimento

Ecco qual è il trucco per cercare di centrare i 6 numeri giusti del Superenalotto e tentare il colpo di fortuna!