L’uncinetto è l’hobby di tante star come Russell Crowe e per l’estate 2023 sarà crochet mania con questi capi indossati da Chiara Ferragni e Gigi Hadid

L'uncinetto è l'hobby di tante star come Russell Crowe e per l'estate 2023

Quando pensi all’uncinetto, ti vengono in mente subito le nonne che sferruzzano senza sosta. In realtà, questo è anche un hobby per tante persone che trovano il modo di rilassarsi. Addirittura, ci sono divi di Hollywood che lo fanno abitualmente, come l’insospettabile Russell Crowe. Ed ecco le tendenze estive del crochet per essere alla moda.

Quante volte vi sarà capitato di venir rimproverati da mamma o nonna che ci dicevano di stare zitti “o perdo il conto dei punti”. Erano alle prese con il lavoro a maglia e una distrazione poteva voler dire dover rifare un pezzo del maglione. Regalo, tra l’altro, che molti hanno ricevuto sotto l’albero di Natale, spesso con accostamenti di colori improbabili e taglie sbagliate.

Eppure, il lavoro ad uncinetto non è mai andato fuori moda, pur in un mondo sempre più tecnologico. Anzi, per tante persone è un rifugio dove isolarsi dal resto del mondo e prendersi del tempo per rilassarsi. Un hobby che gratifica la mente e anche il nostro guardaroba considerando quali saranno le tendenze della moda estate 2023.

Ecco quali sono le star del grande schermo che amano trascorrere del tempo libero con l’uncinetto

Al punto che ci sono molte attrici cinematografiche che lo hanno scelto come passatempo. Infatti, l’uncinetto è l’hobby di tante star come Russell Crowe e questo, se volete, è sorprendente. Perché vedere Il Gladiatore sferruzzare a maglia è una cosa che non ti aspetti. Per dire, già la bella Rita Hayworth era apparsa in una foto d’epoca dove lavorava a maglia.

Non solo Russell Crowe, ma anche Keifer Sutherland pare abbia come hobby quello dell’uncinetto. Cosa che ha contagiato anche Julia Roberts, così come una top model del calibro di Cara Delevingne. Madonna si rilassa così e Meryl Streep, tra un ciak e l’altro, produce cappelli, golfini e sciarpe.

Non solo come hobby, ma anche la moda spesso ricorre agli abiti crochet

Non va dimenticato, però, che le creazioni a uncinetto sono dei capi che vanno forte tra i Vip. Tanto che sui loro profili Instagram è facile vedere uno di loro indossare un capo crochet. Così da lanciare tendenze e far capire come sarà la moda nei prossimi mesi.

Ad esempio, qualche tempo fa è stata vista, in giro per Los Angeles, una top model del calibro di Gigi Hadid con un top che era stato fatto con l’uncinetto.

L’uncinetto è l’hobby di tante star come Russell Crowe ed ecco come lo abbinano indosso le vip

Vari colori emergevano dalla lavorazione, come il nero, il bianco, il beige. Perfetto l’abbinamento con un paio di jeans strappati sulle ginocchia e con delle sneakers ai piedi. A proposito di influencer, aveva colpito, alle sfilate di Parigi, l’abito crochet trasparente indossato da Kylie Jenner. Con una scollatura davanti che arrivava quasi all’ombelico.

E tra le italiane? Ovviamente, Chiara Ferragni è sempre un punto di riferimento per tante follower. Ed ecco, allora, che non è passato inosservato il coordinato a uncinetto che ha mostrato su Instagram un capo del suo omonimo brand. Ovvero, maglia crop tricot con logo e minigonna bianca tricot con Eye Star. Su alcuni siti, come Khloè Femme, li si trova anche scontati del 50%. Ovvero, la maglia a 129,50 e la gonna a 111 euro.