Mai indossare questi vestiti e colori durante le feste di Natale e Capodanno: evitiamoci l’imbarazzo

Ci prepariamo per tempo con il menu di Natale per festeggiare con i nostri ospiti, magari trascurando come vestirci per le feste. Ed è un grave errore perché ci sono abiti o oggetti che non vanno mai indossati ed ecco quali.

Per chi deve ospitare parenti e amici per trascorrere insieme la viglia di Natale o il 25 dicembre, sono tante le cose a cui pensare. I regali posizionati sotto l’albero di Natale, addobbato con il giusto numero di palline, perfettamente impacchettati. E il menu perfetto perché non si può servire la classica pastina in brodo.

In tutto questo, presi come siamo dai preparativi, potremmo scordarci di pensare, con attenzione, a cosa metterci. Indossando, magari, dei capi che non sono adatti per le feste. A volte, ignorando che certi abiti o colori potrebbero essere imbarazzanti.

Ecco che cosa non dobbiamo mai mettere alla Vigilia o al 25 dicembre

Mai indossare questi vestiti e colori durante le feste, partendo da un dato di fatto: la prima cosa da ricordarsi è che il troppo, stroppia. Insomma, evitiamo di addobbarci come la statua della Madonna portata in processione. Se siamo in casa a mangiare, non dobbiamo vestirci come alla Prima della Scala. Evitiamo il verde. C’è il rischio “albero di Natale” che è sempre dietro l’angolo. Magari, con dei maglioni con riprodotte renne o altro. Non siamo in un film romantico, di quelli che stanno passando, in questi giorni, su Netflix.

Evitiamo il nero. Siamo in un momento di festa e ci vorremmo presentare vestiti di nero? Mica siamo in lutto o ad una veglia funebre. Al massimo, qualcosina potrebbe starci, ma senza esagerare. Non è quello il colore che deve predominare. Ovviamente, dovremmo preferire il rosso per andare sul sicuro, ma anche il bianco è un colore adatto a una simile festa. Da bandire gli abiti che mettiamo anche in ufficio. Insomma, è un giorno di festa, facciamo che sia un po’ differente dagli altri.

Non solo i colori, ma anche questi oggetti non dovrebbero essere indossati

Consideriamo, poi, che si mangia qualcosa più del solito. Mai mettere vestitini troppo attillati perché si potrebbe dare il là a scenari imbarazzanti, dopo la seconda fetta di panettone. Anche il capello vuole la sua parte. Ci sono tagli che ringiovaniscono anche dopo i 50 anni. Però, evitiamo colpi di testa, è il caso di dirlo, con dei colori sgargianti. Presentarsi con capelli viola, verdi, azzurri, perché “va di moda”, non si addice con la festa natalizia. Forse, ma forse, giusto per Capodanno.

Mai indossare questi vestiti e colori durante le feste per non esagerare

Va bene esibire una bella collana, o un anello. Evitiamo, però, di sembrare un albero di Natale da gioielleria. In sostanza, non dobbiamo svuotare la cassaforte ed indossare tutto quello che possediamo. Ogni gioiello deve essere in linea con l’abito che indossiamo.

Le calze a rete anche no. Non siamo alla notte di Capodanno e ci vorrebbe un pizzico di sobrietà e di buon gusto. Tacchi, sì, ma occhio alle misure. Se dobbiamo servire in tavola, evitiamo virtuosismi da giocoliere, con i piatti, ma mettiamo qualcosa di elegante, quanto pratico. Scollature? Non esageriamo. Magari, faremmo un figurone, ma non siamo lì per il conto alla rovescia. I vestiti generosi, lasciamoli per il trenino di Capodanno.