Come fare per avere un rapporto sentimentale duraturo? Per far funzionare una coppia dovresti seguire il consiglio di Hailey Bieber e Paolo Crepet

La crisi di coppia non è solo quella classica del settimo anno. Purtroppo, in ogni momento ci sono coppie che finiscono per lasciarsi e altre che sono in procinto di farlo. Nonostante i nostri tentativi, spesso ci sono unioni che sono destinate a non durare nel tempo. Eppure, si potrebbe evitare ogni rischio seguendo consigli di coppie felici. Come quello dato da Hailey Bieber.

Basta andare in Internet per vedere come il rapporto di coppia sia tra le principali preoccupazioni di una persona. Non a caso, ci sono numerose ricerche, in Google, con domande precise del tipo “Come fare per avere un rapporto duraturo?”. Oppure, altre come “Cosa può rovinare una relazione di coppia”.

Insomma, non esiste solo la classica crisi del settimo anno. O, meglio ancora, non esserci del tutto, il che è una fortuna di molte coppie che litigano raramente. Tutti vorremmo avere il segreto per far funzionare sempre una coppia. Alla base, ovviamente, ci deve essere l’amore, ma non sempre potrebbe bastare.

Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sono stati un esempio di coppia felice. Ecco perché

Come fare per avere un rapporto sentimentale duraturo? Molti guardano ai segni zodiacali e ci sono effettivamente alcuni che, secondo le stelle, non tradiranno mai. Se guardiamo a casa nostra, inutile nascondere che Sandra Mondaini e Raimondo Vianello sono stati, per anni, un esempio di coppia felice. Un amore profondo che li ha legati dal 1962, anno del loro matrimonio, fino al 2010, anno della loro morte, avvenuta a distanza di pochi mesi.

Cosa li teneva così uniti, al di là del grande amore che deve essere sempre alla base di ogni relazione? In una intervista, era stata la stessa Sandra a raccontare il loro segreto. Non hanno mai smesso di ridere. Ridevano delle stesse cose e, per la Mondaini, era il segreto per stare bene insieme.

Ecco il consiglio che dà un esperto come Paolo Crepet e che faremmo bene a tenere a mente

Quello del ridere insieme, il segreto che teneva uniti Sandra e Raimondo, non è l’unica cosa che sta alla base di un rapporto felice. E non parliamo della eventuale incompatibilità tra segni zodiacali. Ad esempio, in una intervista rilasciata, tre anni fa, a Repubblica, il sociologo e psichiatra Paolo Crepet aveva rivelato un consiglio davvero prezioso per tenere unite le coppie.

E non è il sesso, come qualcuno potrebbe supporre, anche se non va disdegnato per il bene della coppia. Ed è l’amicizia. Nell’intervista, Paolo Crepet aveva affermato: “Se volete che la coppia funzioni, siate amici del vostro partner”.

Come fare per avere un rapporto sentimentale duraturo? Hailey Bieber sembra non avere dubbi in proposito

Che è quanto sostiene anche Hailey Rhode Baldwin Bieber. In una recente intervista, concessa a Vogue Australia, la modella, a proposito del suo matrimonio con Justin Bieber, aveva detto, più o meno, la stessa cosa affermata da Paolo Crepet.

Ovvero, il segreto che li tiene uniti dal 2018 è la loro grande amicizia. Per Hailey, il marito Justin è il suo migliore amico al mondo. Quindi, non vedi solo l’altro come quello che ami, ma anche come il tuo amico più sincero. “Alla fine di ogni giornata, lui rimane sempre e comunque il mio migliore amico”, ha confidato a Vogue. Il segreto, dunque, è anche questo.