Primavera 2023: rinfresca così i cappotti prima di metterli via, saranno puliti e profumati anche senza lavarli!

Aria di primavera? È tempo di riporre i capi invernali e di rinnovare il guardaroba in vista della bella stagione. Ma sei sicuro di conoscere tutti i trucchi per velocizzare i tempi e conservare vestiti e cappotti in modo impeccabile? Scopriamolo insieme.

Via i vestiti caldi e troppo pesanti! È tempo di aprire “le ante” a capi più freschi e colorati. Per la primavera 2023 i trend non mancano. Ed ecco che si apre ufficialmente la corsa al capo d’abbigliamento più in voga del momento. A tal proposito, meglio dare un’occhiata ai pezzi più venduti dal marchio Zara nelle ultime settimane. Cosa dire, invece, del ritorno di calzature amatissime, comode e allo stesso tempo femminili che stanno facendo impazzire le donne di tutte le età?

Ogni stagione porta una ventata di nuove tendenze e bisogna stare al passo per scegliere i capi più chic e alla moda. Il cambio di stagione è d’obbligo, anche se non piace a tutti, diciamo la verità. La parte più noiosa, probabilmente, è quella del lavaggio e della sistemazione dei capi della stagione precedente. Bisogna agire con cura per evitare l’accumulo di cattivi odori nell’armadio. Un’impresa ardua, soprattutto se si tratta di riporre maglioni, giubbini e cappotti invernali. Tuttavia, non tutti i capi necessitano di un lavaggio integrale. Ecco, dunque, qualche piccolo segreto della nonna per rinfrescare i capi invernali e averli puliti e profumati per tutto l’anno.

Il bicarbonato non igienizza ma elimina i cattivi odori e residui di profumi o creme

Il bicarbonato di sodio viene usato spesso nelle faccende domestiche. Sicuramente, è un ingrediente molto amato. Al contrario delle dicerie tradizionali, questo ingrediente non ha la capacità di igienizzare e sterilizzare. Il suo potere migliore è quello di neutralizzare dai tessuti tutti gli odori, sia piacevoli (come i profumi o le creme corpo) che sgradevoli (come puzza di fumo, sudore o di sporco in generale). Possiamo usare il bicarbonato sui cappotti non troppo sporchi (quelli, magari, che abbiamo messo poco). Per rinfrescare i tessuti servirà cospargere il bicarbonato sul cappotto, lasciarlo in posa mezz’ora e poi spolverarlo via con un panno in microfibra asciutto, oppure leggermente inumidito.

Il sapone di Marsiglia: il vero asso nella manica contro le macchie

Dire addio alle macchie sui cappotti sarà facile anche senza provvedere ad un vero e proprio lavaggio. Il segreto è il sapone di Marsiglia che eliminerà le macchie e gli aloni di sudore, rilasciando una piacevole profumazione. Per usarlo in modo più efficace, si consiglia di sciogliere un cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie in 500 ml di acqua calda. Mescolare e poi immergere nella soluzione un panno in microfibra. Strizzare e poi strofinare delicatamente sulle macchie. Lasciare asciugare all’aria aperta.

Primavera 2023: da non perdere il trucco per deodorare i capi prima di riporli nell’armadio

Per deodorare i capi invernali ed averli sempre freschi e profumati si consiglia di mescolare insieme un cucchiaio di bicarbonato di sodio, 6-10 gocce di olio essenziale a piacimento e un po’ d’acqua, possibilmente demineralizzata. Mescolare e spruzzare (tenendo il contenitore spray alla distanza di circa 10 cm dall’indumento). Lasciare il capo d’abbigliamento fuori dall’armadio per una notte e poi riporlo.