La Luna in tutte le sue fasi può influenzare il nostro umore e le nostre capacità d’azione. Proprio come fanno anche altri pianeti, l’entrata in un segno può determinare cambiamenti nella quotidianità. Con l’entrata della Luna piena nel segno della Bilancia, alcuni fortunati segni zodiacali potranno vivere giorni gloriosi. Il mese di aprile sta regalando soddisfazioni al segno della Bilancia, che vive un periodo davvero favorevole su tutti i fronti. La carriera va a gonfie vele e l’intesa con il partner cresce ogni giorno di più. Tuttavia, il transito della Luna piena in questo segno zodiacale non coinvolge solo la Bilancia, ma anche altri.

Tanti sorrisi e benessere

I Gemelli coglieranno l’occasione per dedicarsi a loro stessi. La Luna piena porta la voglia di stare bene e migliorarsi. Ecco perché, in questi giorni, i nati sotto il segno dei Gemelli decideranno di prendersi del tempo per viaggiare, scoprire posti nuovi e dedicarsi agli affetti più cari. Una sorpresa davvero inaspettata potrebbe arrivare da una persona molto vicina a noi e riempirci di gioia. Aprile continua a portare fortuna e successo ai nati sotto questo segno, che si sentono davvero inarrestabili.

La Luna piena in Bilancia rende i nati sotto il segno dei Pesci molto aperti ed espansivi. Saranno giorni ricchi di emozioni positive sia per quanto riguarda i sentimenti, sia il lavoro. L’appoggio incondizionato del partner è incoraggiante e rende i Pesci molto più sicuri delle proprie capacità. Una proposta allettante potrebbe arrivare proprio in questi giorni, stravolgendo una settimana che continuerà ad essere sempre molto favorevole.

Luna piena in Bilancia porta emozioni travolgenti a Pesci e Gemelli e soldi a volontà a questi 2 fortunati segni zodiacali

I nati sotto il segno dell’Ariete sentono particolarmente gli effetti della Luna piena e tendono a compiere dei colpi di testa. Fortunatamente, non sempre sono negativi, perché potrebbero portare ad un miglioramento della propria condizione emotiva e lavorativa. Sempre in movimento, gli Ariete sanno essere davvero irrefrenabili. Potrebbero decidere di chiudere un rapporto di lavoro che dura da tempo per dedicarsi a un lavoro meno stabile, ma dai guadagni superiori. Il coraggio non manca di certo agli Ariete e l’ambizione potrebbe portarli lontano. Questo cambio di carriera non solo porterà soldi in più, ma anche qualche riconoscimento.

Vergine

Sono in arrivo importanti decisioni da prendere per i Vergine. La Luna trasmette una grande energia mentale che conduce i nati sotto questo segno a volere stare bene ad ogni costo. Se una situazione è troppo stressante, questo è il momento giusto per cambiarla. Proprio in queste settimane non dovremo farci sfuggire un’importante opportunità. La Luna piena in Bilancia porta emozioni travolgenti anche a questo segno, finalmente baciato di nuovo dalla fortuna. È un momento di grande crescita professionale, che renderà più semplice aumentare i guadagni utili a concretizzare un bel progetto. Determinazione ed audacia saranno garantiti dalla Luna piena, che giova moltissimo ai nati sotto questo segno.

Approfondimento

Oltre a Pesci e Ariete sono questi i segni zodiacali che stanno bene insieme e che hanno una forte compatibilità