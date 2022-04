Il mese di aprile è iniziato con un cielo piuttosto dinamico ma positivo per molti segni zodiacali. La seconda settimana del mese è segnata dall’ingresso di Mercurio nel segno del Toro. Questo porterà benefici ad alcuni segni zodiacali, penalizzandone altri. I pianeti possono influenzare la nostra capacità di azione ed aiutarci, oppure rendere più difficili alcune scelte e decisioni. Oggi vogliamo concentrarci su alcuni segni zodiacali che godranno di grandi opportunità, mentre altri 2 dovranno stare attenti al portafoglio.

2 segni d’aria nell’Olimpo

Questa congiunzione astrale porta particolare giovamento a questi 2 fortunatissimi segni zodiacali. In un periodo così positivo, tutto ciò che tocca la Bilancia sembra trasformarsi in oro. Dopo settimane ricche di discussioni con i colleghi e qualche battibecco in famiglia, il clima torna più sereno e disteso. Una buona intuizione potrebbe portare ad un incremento dei guadagni e Mercurio aiuta a mantenersi concentrati e prudenti.

L’Acquario è in piena fase creativa. Mercurio amplifica le idee originali ed innovative e questo slancio creativo potrebbe essere particolarmente apprezzato dai vertici. Il capo potrebbe affidare un nuovo ruolo o progetto di responsabilità, perché crede ogni giorno di più nelle nostre capacità. I sentimenti vanno a gonfie vele e chi vive in coppia potrebbe decidere di fare una sorpresa al partner per riaccendere la passione.

Mercurio in Toro porta in vetta Bilancia e Acquario, ma altri 2 sfortunati segni zodiacali dovranno fare attenzione ai soldi

Per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà una settimana sottotono. Una sensazione di malessere e stanchezza generale ci faranno sentire demotivati e pessimisti. Questi sono gli effetti di Mercurio, che renderà difficile anche la comunicazione con gli altri. Le discussioni sono dietro l’angolo ed impuntarsi può soltanto peggiorare la situazione. Non è il momento giusto per lanciarsi in nuovi progetti e tentare altre strade. Occhio al portafoglio in questi giorni, perché un imprevisto potrebbe mettere le nostre finanze in difficoltà. Occorrerà essere parsimoniosi per qualche giorno. La pazienza e la calma permetteranno agli appartenenti a questo segno di gestire la crisi ed uscirne vittoriosi.

Leone

Nati per vincere, i Leone non sopportano le costrizioni e vivono con particolare tensione le situazioni di ristrettezze. Se Mercurio in Toro porta in vetta alcuni fortunati segni zodiacali, il Leone non è certo tra questi. Questa settimana sarebbe meglio non progettare spese superflue perché gli imprevisti sono dietro l’angolo. In questi giorni il lavoro non porta i frutti sperati. I nati sotto il segno del Leone cercheranno di trovare altre vie per uscire da questa brutta situazione. Cerchiamo di mantenere i piedi per terra gestendo le risorse a nostra disposizione. La fortuna tornerà a bussare a breve, facendoci dimenticare questo momento negativo.

Approfondimento

