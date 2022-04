Il movimento di alcuni pianeti riesce in qualche modo ad influenzare le nostre giornate e le nostre energie. Ecco perché spesso ci sembra che tutto vada storto. L’oroscopo è quello strumento che molti di noi utilizzano per scoprire di più su noi stessi e sugli altri. Molti lo leggono per verificare se ciò che dice poi accadrà veramente. Tuttavia, che ci crediamo o no, anche i più scettici hanno dato una sbirciata all’oroscopo almeno una volta nella vita. Alcuni fortunatissimi segni zodiacali hanno iniziato il mese di aprile con il botto. Oggi vogliamo svelare che alcuni di noi vivranno un’onda positiva per gran parte del mese e che Mercurio aiuterà molti a raggiungere il successo.

Ottime notizie in arrivo

I Gemelli iniziano aprile davvero alla grande e questo mese è caratterizzato da un momento di grande serenità. Dopo mesi di duro lavoro, i Gemelli possono finalmente riprendere fiato e caricarsi di nuove energie. La spinta di Mercurio favorisce il successo perché porta ad essere molto più concentrati e produttivi. La fortuna è dalla parte dei Gemelli, che potranno permettersi di osare anche nel campo dei sentimenti. Sarà fondamentale non aver paura di chiedere, perché potrebbero arrivare grosse soddisfazioni.

Nati per avere successo, i Leone vivranno settimane molto positive. I nati sotto questo segno riescono a gestire con grande lucidità e razionalità i mille impegni ed imprevisti sul lavoro. Il cielo favorevole permette di tenere a bada l’impulsività innata dei Leone e di raggiungere obiettivi importanti sul lavoro. I soldi sono in aumento, anche grazie ad alcune buone intuizioni, mentre l’amore ci aiuta a mantenere i piedi per terra.

Aprile porta fortuna e successo a Gemelli e Leone, ma anche soldi a questi 2 segni zodiacali dopo un periodo tormentato

Marzo non è stato un mese facile per molti nati sotto il segno del Sagittario. Sempre ottimisti e pieni di voglia di fare, gli appartenenti a questo segno hanno dovuto affrontare molte difficoltà, soprattutto economiche. La fortuna torna finalmente a girare e in questo periodo chi lavora per acquisire nuovi clienti troverà la strada spianata. In questo modo, i guadagni potranno aumentare notevolmente e concedere ai Sagittario un sospiro di sollievo. Con il partner la situazione è in miglioramento. Dialogo e pazienza sono le chiavi migliori per uscire da un periodo difficile.

Capricorno

Le ultime settimane hanno messo a dura prova i Capricorno, sia sul fronte dei sentimenti sia sul lavoro. I Capricorno hanno vissuto con ansia anche i più banali imprevisti. Tuttavia, agitarsi non serve a nulla e mantenere la lucidità aiuta sempre a trovare la soluzione ai problemi. Invece, aprile porta fortuna e successo ai nati sotto il segno del Capricorno, che grazie a concentrazione e caparbietà riusciranno ad ottenere buoni risultati. Tenendo a bada il nervosismo, i Capricorno riusciranno a creare nuove occasioni di guadagno e ad evitare qualche ostacolo. La strada è in discesa e dovremo aspettarci un mese davvero grandioso anche per quanto riguarda i sentimenti. La voglia di mettersi in gioco darà grandi opportunità ai single, che potrebbero fare nuovi incontri entro la metà del mese.

Approfondimento

Oltre a Pesci e Ariete sono questi i segni zodiacali che stanno bene insieme e che hanno una forte compatibilità