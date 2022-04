Una Pasqua ricca di incredibili sorprese attende questi fortunatissimi segni zodiacali che faranno bene a prepararsi a dovere

Mancano ormai pochissimi giorni alla Pasqua del 2022 e in tanti si chiedono che cosa aspettarsi dal futuro. Sfighe, fortune e novità saranno infatti all’ordine del giorno durante questi intensi giorni di ferie e festività.

Nello specifico, 3 fortunatissimi segni zodiacali saranno quelli che godranno maggiormente degli influssi positivi dalle stelle. Una cerchia ristretta di baciati dalla Dea bendata ai quali basterà davvero poco per godere di fortune e successi.

Due segni davvero fortunati

Il primo segno che vivrà una Pasqua all’insegna della novità e della ricchezza è proprio quello del Sagittario. Finalmente per noi si preannuncia una settimana di calma e serenità dovuta principalmente al nostro spirito sempre ottimista. Per noi il giorno di Pasqua sarà un giorno di divertimento e spensieratezza all’insegna della famiglia. Un momento di riunione gioiosa, senza però il solito dramma degli incontri di famiglia, che generalmente rovinano tutta l’atmosfera. Presentiamoci con un mazzo di fiori o una bella bottiglia di spumante perché ci sarà da festeggiare per delle belle notizie che ci toccheranno nel profondo.

Un altro segno fortunato è poi quello dei Gemelli, per il quale continua indisturbato un periodo di fortuna sfacciata. Soprattutto dal punto di vista professionale, godranno in questi giorni nel lavorare con stimati colleghi e amici a loro molto cari. La parola d’ordine per i Gemelli è la condivisione a tutto tondo: una pratica che dovrebbero abusare durante queste festività perché li porterà a risultati davvero inaspettati. Sia dal punto di vista lavorativo che personale, l’essere disponibili e generosi saprà farli risaltare agli occhi di tutti. È il momento giusto per dimostrare al Mondo e al proprio datore di lavoro di che pasta sono fatti: non si sa mai, potrebbe scappare anche una promozione, o quantomeno la proposta di un aumento.

Una Pasqua ricca di incredibili sorprese attende questi fortunatissimi segni zodiacali che faranno bene a prepararsi a dovere

Per finire, poi, anche gli appartenenti al segno dell’Acquario avranno ampiamente di che festeggiare. Nessuna novità per i nati sotto questo segno: li attende un successo sfacciato, derivato però dal duro lavoro dei mesi precedenti. Prenderanno le vacanze di Pasqua come un momento di riposo per ricaricarsi e avere la carica necessaria per lo sprint finale. È il momento di concludere progetti e piani che da lungo tempo stavano coltivando. Di fronte a loro si apre un ventaglio di possibilità praticamente infinite che dovranno solo essere volute con forza. Nulla sarà impossibile a seguito dell’enorme successo che li aspetta appena dietro l’angolo: unico consiglio è quello di evitare di cantare vittoria troppo presto. Consigliamo di evitare di svelare i propri piani perché una Pasqua ricca di incredibili sorprese li aspetta al varco e potrebbe provocare davvero tanta invidia.

