La lavatrice è uno degli elettrodomestici più frequentemente utilizzati in casa. L’ancora di salvezza per lavare il bucato, i piumoni invernali, le scarpe da ginnastica ed eliminare le macchie ostinate.

Insomma, un vero e proprio angelo custode che accompagna le nostre giornate. Spesso in funzione, con il passare del tempo e dei lavaggi la lavatrice tende a usurarsi. Cominciano così a comparire macchie di ruggine, cattivi odori, muffa e si accentua la proliferazione batterica.

Ma allora come fare per pulirla e farla tornare come nuova?

Come pulire la lavatrice che puzza ed eliminare la muffa e la melma anche dalle guarnizioni con 3 ingredienti naturali utili contro il calcare

Di prodotti in commercio per la pulizia della lavatrice ne esistono davvero tanti, quasi tutti chimici e che con il passare del tempo potrebbero divenire dannosi per la salute.

Per pulire la lavatrice senza danneggiarla o deteriorarla potremmo ricorrere all’uso di prodotti naturali, come ad esempio l’aceto e l’acido citrico. Ma, tra i prodotti naturali ed economici, il più efficace sembrerebbe essere l’acqua ossigenata.

Come utilizzare aceto, acido citrico e acqua ossigenata

Per una pulizia profonda e interna del cestello basterà effettuare un lavaggio a vuoto con l’aggiunta dell’aceto. Questo prodotto, interamente naturale ed economico, è utile come anticalcare, ma anche per igienizzare ed eliminare batteri e cattivi odori dall’elettrodomestico. Basterà riempire la lavatrice con acqua calda, attivare un ciclo di lavaggio e aggiungere all’incirca 250 ml di aceto. Potremmo, inoltre, utilizzare l’aceto come ammorbidente per il nostro bucato: basta aggiungerlo ai cicli quotidiani di lavaggio. L’aceto, inoltre, è un’ottima sostanza per scrostare il calcare dal soffione della doccia.

Un prodotto altrettanto efficace è l’acido citrico, estremamente ecologico e in grado di eliminare il calcare dalle superfici. Utilissimo anche per la pulizia della rubinetteria e delle piastrelle del bagno. Perfetto da aggiungere direttamente al ciclo di lavaggio a vuoto o da utilizzare durante il lavaggio del bucato versandolo nell’apposita vaschetta.

Per l’eliminazione della muffa, invece, potremmo utilizzare l’acqua ossigenata. Basterà versare circa 250 ml di acqua ossigenata da aggiungere al ciclo di lavaggio. Per una pulizia ancora più profonda potremmo, invece, spargere l’acqua ossigenata su un panno di microfibra e passarlo sulle guarnizioni dell’elettrodomestico, applicando una leggera pressione.

Ecco dunque come pulire la lavatrice che puzza ed eliminare la muffa e la melma anche dalle guarnizioni con 3 ingredienti naturali utili contro il calcare.

