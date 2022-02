Chi è appassionato di oroscopi, quando conosce una persona vuole sapere a quale segno zodiacale appartenga. Spesso la curiosità ci spinge a controllare non solo l’oroscopo del nostro segno zodiacale, ma anche quello dei nostri amici e parenti.

Scoprire l’affinità con altri segni zodiacali può esserci utile a capire con chi abbiamo più chance di andare d’accordo.

Oggi vogliamo svelare che ci sono alcuni segni che sembrano attrarsi reciprocamente più di altri. Questo può succedere perché alcuni segni zodiacali possiedono caratteristiche a noi affini.

Pesci e Ariete si completano a vicenda

Ariete e Pesci hanno due caratteri diversi, ma capaci di completarsi reciprocamente. L’Ariete possiede un carattere forte e deciso ed è in grado di infondere coraggio ed un pizzico di impulsività ai Pesci.

Questa coppia è destinata a durare perché sono entrambi segni molto sinceri e capaci di adeguarsi senza sforzi alle esigenze dell’altro.

L’Ariete con il suo carattere impulsivo sprona i Pesci a lottare per raggiungere i propri obiettivi. I Pesci invece tendono a calmare l’Ariete, evitando che possa compiere degli errori clamorosi. Insomma, questi 2 segni godono di un’armonia e una complicità uniche.

Oltre a Pesci e Ariete sono questi i segni zodiacali che stanno bene insieme e che hanno una forte compatibilità

Il Cancro è molto sensibile ed emotivo e per questo spesso viene sottovalutato, soprattutto negli affari. Tuttavia, è destinato ad avere successo e può trovare il giusto slancio ed ambizione accanto ad un razionale Gemelli. Questi 2 segni zodiacali hanno modi completamente diversi di comunicare, ma insieme sono capaci di smussare gli angoli del proprio carattere.

Nonostante le grandi differenze che li caratterizzano, entrambi sono capaci di rispettarsi reciprocamente e di appoggiare le aspirazioni dell’altro. Come spesso accade, Gemelli e Cancro sono i classici opposti che si attraggono.

Scorpione e Vergine arrivano lontano

Oltre a Pesci e Ariete, anche 2 segni diversi come lo Scorpione e la Vergine sono fortemente compatibili. Sebbene in alcune circostanze tendono a mentire, i nati sotto il segno della Vergine si sentono a proprio agio in compagnia degli schietti Scorpione.

I nati sotto questo segno non scendono mai a compromessi, anche a costo di suscitare antipatie. Tuttavia, il feeling è molto forte e c’è grande complicità reciproca.

I Vergine riescono a dare il massimo in coppia con uno Scorpione perché non si sentono a disagio nel mettere in mostra i loro sentimenti. Gli Scorpione apprezzano moltissimo lo slancio emotivo della Vergine e fanno di tutto per dimostrarle sincerità ed affetto incondizionato.

